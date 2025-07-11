【ファーム情報】巨人の石塚、ドラ2・浦田が2安打 ロッテ・二木は5回1失点 山口が8号ソロ
プロ野球のファームは11日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計5試合が行われた。
巨人は日本ハム戦（ジャイアンツ）に4―3。先発の育成選手・園田が5回7安打1失点で、4番手・今村が1/3回を無安打無失点で3勝目（1敗3セーブ）を挙げた。石塚、ドラフト2位・浦田（九産大）が2安打。日本ハム先発・松浦は4回6安打3失点（自責2）。松本剛が3安打、進藤と阪口が2安打を放った。
楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に延長10回、6―3で勝利。育成選手の平良、島内が1安打2打点をマークした。先発のドラフト2位・徳山（環太平洋大）は4回3安打無失点で、6番手・津留崎が1回無安打無失点で3勝目（2敗）。ロッテ先発・二木は5回3安打1失点（自責0）。山口が7回に8号ソロ、育成選手・谷村が8回に1号2ラン。上田と大下が2安打。
オリックスは阪神戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に延長10回、2―1でサヨナラ勝ち。延長10回2死から敵失で勝ち越した。先発のドラフト3位・山口（仙台育英）は3回2安打1失点で、5番手の権田が1回無安打無失点で3勝目。阪神先発・ビーズリーは6回3安打7奪三振で無失点。木浪が2安打を放った。