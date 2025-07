ドウシシャは、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの新製品として、ふくらはぎ兼太もも対応の「ゴリラのふたつかみ」を、2025年7月10日(木)よりドウシシャの公式オンラインストアおよび全国の家電量販店などで発売しました。本体カラーはピンク、パープル、グレーの3色。実売価格は6900円(税込)。

「ゴリラのふたつかみ」(ピンク)

記事のポイント 人気の「ゴリラのハイパワー」シリーズに、ふくらはぎ&太ももの両方に使える2wayタイプが登場。強度を3段階に調節できるオートモードのみのシンプル操作なので、ベルトを巻くだけで手軽に使えるのがうれしい。気軽に足もとのケアをしたい方にオススメ!

ユーザーの要望により“太もも”にも対応

2024年2月に発売された健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズは、女性の悩みの一つである、“ふくらはぎ”へのコンプレックスに対し、よりスッキリ感を感じ、手軽にケアできる製品を作れないかと考え立ち上げた「ゴリラのひとつかみ」を第1弾とするシリーズです。第1弾からSNSを中心に話題を集め、2025年5月には累計出荷数100万台を突破するなど人気のシリーズとなっています。

第1弾の「ゴリラのひとつかみ」販売後、メーカーのもとにユーザーからの要望で多く寄せられたのが「太ももにも使いたい」という声だったそう。これを受け、シリーズ初となる“ふくらはぎ兼太もも対応モデル”として開発されたのがこの「ゴリラのふたつかみ」です。

8個の突起で痛きもちイイ刺激

全長約68cmの大判サイズで、ふくらはぎだけでなく太ももまでしっかりと包み込むことが可能な2WAY仕様。1台で2部位に対応できるため、気になる部位に応じて使い分けができます。

使用時には8つのエアバッグがふくらみ、全方向から足を包み込みます。8つの突起を備えた「ぽこぽこパーツ」を本機裏面の面ファスナーにつけ、強力エアバッグと組み合わせることによって、まるでゴリラに掴まれているような、痛きもちイイを実現しています。

↑「ぽこぽこパーツ」が2個付属します。

電源ケーブルに繋げて、電源ボタンを押すだけで使用可能。モードはオートのみのシンプル仕様で、強さ調整は弱・中・強の3段階から選択可能。誰でも扱いやすいシンプル操作となっています。電源を入れて10分後に自動で止まるオフタイマー付きなので、他のことをしながら使えて、毎日のお手入れルーチンにも取り入れやすくなっています。

ドウシシャ 「ゴリラのふたつかみ」 発売日:2025年7月10日 実売価格:6900円(税込)

The post ゴリラに掴まれたような痛きもちよさ! ふくらはぎ&太ももに使える「ゴリラのふたつかみ」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.