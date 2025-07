TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN＆LE SSERAFIM KIM CHAEWONが参加！JVKEの新曲「butterflies」に注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「3人にとても似合う曲が誕生したと思う。JVKE、LE SSERAFIM、そしてTOMORROW X TOGETHERが好きな方々に楽しく聞いてほしい」(TAEHYUN)

TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNが7月10日にリリースされた、アメリカのシンガーソングライターJVKEの新曲「butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER, KIM CHAEWON of LE SSERAFIM)」にフィーチャリング参加した。

次世代ポップアイコンとして知られるJVKEは、感性的なメロディと中毒性のあるサウンドで世界的な人気を博している。2022年には「golden hour」で米ビルボードメインソングチャート「HOT 100」、英オフィシャル「シングルトップ100」にもチャートインしている。

相手にときめく感情を描いた「butterflies」は、TAEHYUNとLE SSERAFIMのKIM CHAEWONの声が加わり、より魅力的な曲に仕上がっている。特にTAEHYUNは繊細な表現力と、耳を虜にする甘い歌声でときめきを最大化させた。

TAEHYUNは所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて「3人にとても似合う曲が誕生したと思う。JVKE、LE SSERAFIM、そしてTOMORROW X TOGETHERが好きな方々に楽しく聞いてほしい。いつか3人で一緒にライブで歌える日が来ることを楽しみにしている」と感想を伝えた。

これまでもTAEHYUNはグローバルなコラボレーションで着実に音楽的スペクトラムを広げてきた。昨年、TAEHYUNがゲストボーカルとして参加した山下智久の「Perfect Storm」は、フジテレビのドラマ『ブルーモーメント』の挿入歌として大きな話題となり、この楽曲でのTAEHYUNの美しい高音もまた好評を博した。

また、2022年にはメンバーのYEONJUNとともにアメリカポップアーティストのセイレム・イリースの「PS5」にもフィーチャリング参加した。

TAEHYUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは7月21日18時に4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』をリリースする。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.07.18 ON SALE

JVKE

DIGITAL SINGLE「butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER, KIM CHAEWON of LE SSERAFIM)」

