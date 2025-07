大型アーティストユニット・EBiDAN(恵比寿学園男子部)による年に1度の大集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」の開催を記念して、『EBiDAN新聞2025』が8月15日に発売されることが決定した。本作は、ここでしか見れない撮り下ろし写真や、EBiDAN総勢61名が「EBiDAN THE LIVE」への思いを自筆で綴ったスペシャルメッセージを収録。各グループから集まった9名の対談インタビューも注目の内容となっている。さらに、商品はの1面が異なる全6バージョンで展開し、各バージョンにはそれぞれ異なる特典が付属する。

販売は、HMV&BOOKS online、全国のHMV、全国のローソン店頭Loppi端末のほか、「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」のライブ会場でも限定販売される。■商品ラインナップ(全6Ver.)EBiDAN新聞2025 EBiDAN Ver.特典:フォトカードA(グループ別9種ランダム)EBiDAN新聞2025 超特急 Ver.特典:フォトカードB(超特急メンバーソロ9種ランダム)EBiDAN新聞2025 Sakurashimeji × ONE N’ ONLY Ver.特典:フォトカードC(Sakurashimeji × ONE N’ ONLYメンバーソロ別7種ランダム)EBiDAN新聞2025 M!LK × Lienel Ver.特典:フォトカードD(M!LK × Lienelメンバーソロ別11種ランダム)EBiDAN新聞2025 SUPER★DRAGON × 原因は自分にある。Ver.特典:フォトカードE(SUPER★DRAGON × 原因は自分にある。メンバーソロ別16種ランダム)EBiDAN新聞2025 BUDDiiS × ICEx Ver.特典:フォトカードF(BUDDiiS × ICEx メンバーソロ別18種ランダム)※各バージョンについて、1面以外はすべて同じ内容になります。『EBiDAN新聞2025』(全6Ver.)は、デイリースポーツより8月15日発売。定価1000円(税込)。