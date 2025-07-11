USキーボードのM3 MacBook Airが4.5万円OFF、まだ在庫あるから確保急ごう
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。
現在、M3チップを搭載した2024年版「MacBook Air（13インチ）」や、M2チップを搭載した「MacBook Air（13インチ）」 など、Apple（アップル）のノートPCがお得に登場しています。
なお、上記の表示価格は2025年7月11日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
稀少なUSキーボードを搭載した「M3 MacBook Air」が20％オフでまだ在庫あります！
Apple 2024 MacBook Air (13インチ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M3チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB), USキーボード - ミッドナイト
179,800円
（20％オフ）
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Apple 2024 MacBook Air (13インチ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M3チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB), USキーボード - スペースグレイ
179,800円
（20％オフ）
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Apple 2024 MacBook Air (13インチ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M3チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB), USキーボード - スターライト
139,800円
（15％オフ）
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まだまだ使える、2022年のM2チップ搭載「MacBook Air（13インチ）」は16％オフに！ USキーボードのスペースグレイは23％オフ！
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - ミッドナイト
125,000円
（16％オフ）
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Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - スターライト
125,000円
（16％オフ）
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Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, USキーボード - スペースグレイ
114,800円
（23％オフ）
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Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
17,500円
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29,800円
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Source:「Amazonプライムデー」