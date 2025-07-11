来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月１４日



０８：５０ 日・機械受注

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

※中・貿易収支



◇７月１５日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・５年物クライメートトランジション国債の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：１５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長があいさつ

※日・閣議



◇７月１６日



０１：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演



◇７月１７日



０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０７：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで講演

０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（１８日まで）



◇７月１８日



０２：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０５：００ 米・対米証券投資

０７：３０ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）







◎決算発表・新規上場など



○７月１４日



決算発表：ヴレインＳ<135A>，サカタタネ<1377>，コーディア<190A>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタジオアリス<2305>，ガーデン<274A>，ククレブ<276A>，ＤＤグループ<3073>，ラクトＪ<3139>，クリエイトＳ<3148>，ＳＦＰ<3198>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，東名<4439>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，エレメンツ<5246>，ジーデップ<5885>，Ｇｕｎｏｓｙ<6047>，シンメンテ<6086>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，ＴＷＯＳＴ<7352>，佐鳥電機<7420>，ＩＤＯＭ<7599>，トランザク<7818>，シーラＨＤ<8887>，ライズ<9168>，歌舞伎<9661>ほか



○７月１５日



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，日本国土開発<1887>，パソナＧ<2168>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ライク<2462>，出前館<2484>，グロービンク<277A>，ヨシムラＨＤ<2884>，ベースフード<2936>，ＡＮＡＰＨＤ<3189>，ＴＫＰ<3479>，バロック<3548>，レント<372A>，テラスカイ<3915>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，パーク２４<4666>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ベクトル<6058>，不二越<6474>，オキサイド<6521>，ベイカレント<6532>，オープンＧ<6572>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＦＰパートナ<7388>，エコス<7520>，リテールＰＡ<8167>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，大庄<9979>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループほか



○７月１６日



決算発表：八洲電機<3153>

※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，バンク・オブ・アメリカ，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



○７月１７日



決算発表：ディスコ<6146>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



○７月１８日



決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アルインコ<5933>

※東証スタンダード上場：みのや<386A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，スリーエムほか





出所：MINKABU PRESS