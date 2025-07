King & Princeとサプライズ登場したミッキーマウス(C)︎ 2025 Disney

King & Prince2人体制となって初のドームツアーは、 5月11日みずほPayPayドーム福岡からスタートし、昨日7月10日に東京ドーム公演初日がスタートした。その本編中盤、最新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」パフォーマンス中にミッキーマウスがサプライズ登場。ベストフレンド3人が初めて一緒にパフォーマンスしたスペシャルなステージは、大いに会場を盛り上げた。(※ミッキーが東京ドームで行われる日本人アーティストのコンサートに出演するのは世界初)また、スペシャル番組『King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニープラスで8月1日より世界同時独占配信されることが決定し、予告編も解禁となった。

【動画】『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』予告編

代表曲「シンデレラガール」や「ツキヨミ」「HEART」など全36曲を披露したコンサートは、Tiara(King & Princeのファンの総称)からの祝福と歓声に包まれた。尚、本ツアーは7月21日の京セラドーム大阪公演まで3都市8公演が行われる。(38万人を動員予定)

また、King & Prince17枚目となるシングルは、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と「I Know」のダブルAサイドシングルとして8月6日(水)にリリースする。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。そして「I Know」は、高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」の挿入歌になっており、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっている。

そして、ミッキー&フレンズとKing & Prince の夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組『King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信されることが決定し、予告編も解禁となった。スペシャル番組には、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のミュージックビデオ制作の裏側に密着したメイキングをディズニープラス独占で収録。ディズニーとKing & Princeとの夢のコラボレーションスタートの瞬間から、ミュージックビデオの撮影風景、ダンスリハーサルの様子やミッキーへの思い、ミュージックビデオの魅力についてKing & Princeが語り尽くすインタビューなど、完成までの軌跡を詰め込んだ本作でしか見られない映像が収められている。

さらに、King & Princeもアイデア出しから制作に参加し、随所にミッキーやミッキー作品への熱い思いやオマージュを盛り込んだフルバージョンのミュージックビデオも本番組で初解禁。【ライブレポート】

King & Princeが新体制になって初の3大ドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」の東京ドーム公演が7月10日にスタートした。

公演前にはドーム内で会見を開催。2人になって初めてのドームツアーということで、「ファンの皆様に幸せな時間を作って、今日から始まる3日間、全力で東京ドームをやりきりたいと思っております。そして、ここに立つことが出来たのは、見守ってきてくれた関係者や取材にきてくれた方達のおかげでもあります」と永瀬廉。高橋海人は「今回のライブは、前半は2人が宇宙に行くというアルバムの世界観をぎゅっと詰め込んで、後半はみんなとすごく近い距離で触れ合えるようなKing & Princeらしいアイドルソングを詰め込んだ、二部構成になっております。1回のライブで2本見たぐらいの満足感は届けられるんじゃないかと思います」とライブへの自信を見せた。

また、8月6日にはミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をCDリリース。8月1日からミッキーマウスとの夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組「King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜」がディズニープラスで独占配信されることを発表。「ここだけでしか見られない裏側を収めた番組が世界同時配信されます。MVのフルサイズも少し早めに見ることができます」とアピールした。

コンサートは、アルバム「Re:ERA」収録の「LOVE HACKER」からスタート。宇宙服のような衣装に身を包んだ永瀬と高橋がドームの真ん中にある円形ステージから登場し、東京ドームが宇宙空間と化す壮大な始まりでティアラ(ファンの呼称)を圧倒させた。続く「WOW」ではダンサーとともにキャッチーに盛り上げ、「moooove!!」ではアグレッシブなダンスで魅せたりと、King & Princeの多面的な魅力を次々と繰り広げていった。

後半戦1曲目には「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。2人が踊りだすと、なんとサプライズゲストとしてミッキーマウスが登場︕ 大きく、長い歓声が東京ドームに響き渡った。3人で仲良く「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のダンスを踊る姿にもファンは歓喜。3人で肩を組んだり、ハイタッチするたびに歓声が上がった。曲が終わると「最高︕ みんなの歓声、すごかったね︕」と永瀬。「魔法みたいな時間でした」とつぶやいた高橋は、ミッキーマウスとハグして幸せそうな笑顔を見せる。そしてせっかくだから皆で一緒に踊ってみよう︕と、高橋が説明しながら、SNSで「みんなでミッキーダンス」と話題のキャッチーな振り付けを会場全員で踊り、幸せな興奮に包まれた。

ライブ後半戦は、「話をしようよ」をはじめ、懐かしい曲やシングル曲を中心に構成。光る惑星型のトロッコに乗っての「エスコート」や「Hello!!!ハルイロ」。バックステージで踊る「HEART」や「koi-wazurai」。宇宙空間と城の映像をバックに歌い踊る「シンデレラガール」など、King & Princeのキラキラ感とポップさがギュギュッと詰め込まれていた。クール&ダイナミックに踊る「ツキヨミ」まで、たっぷりのKing & Princeの世界でドームを満たした。

さらにアンコールでは「Re:ERA」のキャラクターが大集合した気球も登場するなど、ドームならではの華やかな演出でティアラをワクワクさせた。

東京ドーム公演は7月12日まで全3公演が行われ、今後は7月19日〜21日に京セラドーム大阪で開催。3都市8公演で38万人を動員予定だ。