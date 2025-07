【ルック】Demnaが語る10年の集大成。バレンシアガが54th クチュール コレクションを発表

2025年7月9日、パリにてバレンシアガの第54回クチュールコレクションが発表されました。このコレクションは、アーティスティック・ディレクターであるDemnaがバレンシアガでの10年間を締めくくる、記念碑的な作品群となりました。不可能な完璧さを追求する中で辿り着いた彫刻的な衣服の数々は、Cristóbal Balenciagaの精神と現代性が融合する、静かで力強い美の到達点です。

今回のコレクションでは、衣服そのものの構造に加え、職人技術との密接な協働が随所に見られました。特筆すべきは、1827年創業のパリの老舗扇子メーカー「Duvelleroy(デュヴェルロワ)」との初のコラボレーションです。アーカイブから再現された2つの扇子、「Les Fleurs d'Argent」と「Pliable」は、200時間以上をかけて手作業で制作されました。白蝶貝風アセテートやオーガンザ、スパンコール刺繍といった繊細な素材の重なりに、Cristóbal Balenciagaと深く関係したMaison Lesageによる刺繍が命を吹き込みます。その完成度の高さは、ただのアクセサリーを超えて、クチュールにおける真の芸術性を体現しているかのようでした。さらに今回のコレクションでは、ナポリの家族経営の4つのテーラーとのコラボレーションも実現。南イタリアの伝統的な仕立て技術をもとに、柔らかく軽やかな構造をもつスーツが創造され、体格の異なるモデルによって着用されることで、服そのもののシルエットが有機的に変化する仕組みが設計されています。「服が身体を定義するのではなく、身体が服を定義する」という考えが貫かれ、Demnaが理想とする現代の多様性をクチュールの文脈で見事に表現しました。また、このコレクションの軸には「ブルジョワジーのドレスコード」への再考も据えられています。メディチ家やノスフェラトゥを思わせるハイネックや、チューリップ型のラペルなど、威厳をまとったシルエットが新たな視点から提示されました。極限まで軽量化されたテクニカルシルクのボンバージャケットや、サイドシームを排したパファーコート、トロンプルイユによって再構築された"コーデュロイ"パンツなど、機能と装飾の境界線を曖昧にするプロダクトの数々が登場し、バレンシアガならではの再定義の精神が貫かれています。フィナーレを飾ったのは、ギュピュールレースによるミニマルで彫刻的なドレス。さらにはMarilyn MonroeやElizabeth Taylorに捧げられたガウンやスリップ、ジュエリーが登場し、オールドハリウッドのグラマラスな空気が漂いました。Lorraine Schwartzによる総計1000カラット以上のハイジュエリーもまた、コレクションに一層の輝きを添えています。この最後のコレクションは、ファッションがどこまで芸術に近づけるか、そしてそれを成立させるために必要なクラフツマンシップとは何かを明確に示しました。Demna自身が「このコレクションは、Balenciagaでの私の10年間を締めくくるにふさわしいもの」と語るように、すべてのピースが彼の哲学と歴史への敬意、そして未来への静かな覚悟に満ちています。コレクションと並行して公開されたGianluca Migliarotti監督によるドキュメンタリーフィルムでは、Atelier FlouやAtelier Tailleurの職人たち、Duvelleroyやナポリのテーラーたちの姿が映し出され、その制作過程が詩的に描かれています。そこに映るのは、ラグジュアリーの奥にある"手の記憶"そのものです。今回のクチュールコレクションは、ただのファッションショーではなく、一つの時代の終焉と、その次を予感させる静かな革命でした。Demnaが残したこのラスト・クチュールは、未来のクチュールの在り方を指し示す、大いなる羅針盤といえるでしょう。