¥°¥ì¥¤¥·ー¡¢¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿EP¡ØLadybug¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSteep¡×MV¸ø³«¤â
¡¡¥°¥ì¥¤¥·ー¤¬¡¢¿·ºîEP¡ØLadybug¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSteep¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥°¥ì¥¤¥·ー¡¢¥É¥êー¥ßー¤Ç¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ÖSteep¡×MV¡Ë
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteep¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖGimmicks¡×¡ÖBack To Then¡×¡ÖRhetorical Questions¡×¡ÖDelirium¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£°¦¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¿¼±ó¤Ê³Ú¶Ê¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¥¤¥·ー¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ØLadybug¡Ù!!!¡¡¤³¤ÎEP¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê♡♡♡🐞🐞🐞🐞¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È²Î»ì¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÎ¾Êý¤¬¡È²«¿§¤¤¼Ö¤ÎÍýÏÀ¡Éーー²¿¤«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êýーー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈLadybug¡É¡Ê¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¡Ë¤Ï´õË¾¤È¼«¸Ê¿®Íê¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤ë¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎEP¤Ï¡¢Ãµµá¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÆ³¤¤Ç¤â¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬°¦¤äÌÜÅª¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÈLadybug¡É¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSteep¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¥É¥êー¥ßー¤Ç¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¥°¥ì¥¤¥·ー¤Î»ë³Ð¸À¸ì¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë