【夏の高校野球・新潟】第2シード北越は加茂暁星に完封勝ち 第5シードの六日町・新潟・新発田農業・帝京長岡も順当に初戦突破
夏の高校野球新潟大会は11日、2回戦8試合が行われました。第2シードの北越は加茂暁星との私学対決を完封で制して3回戦進出。第5シードの六日町・新潟・帝京長岡はコールド勝ちで初戦を突破しました。新発田農業はエース遠山が完投し、新発田南に1点差で勝利しました。
■11日の2回戦8試合の結果
北越 3－0 加茂暁星
加茂暁星 000000000 0
北越 00100101× 3
新潟 10 0111 13
佐渡 0 0000 0
六日町 19－2 長岡高専(5回コールド)
長岡高専 0 0 200 2
六日町 310 15× 19
柏崎 9－2 柏崎常磐・総合(7回コールド)
柏崎常磐・総合 0002000 2
柏崎 1105011 9
上越 12－0 海洋(5回コールド)
海洋 00000 0
上越 1137× 12
帝京長岡 7－0 高田北城(8回コールド)
帝京長岡 20200003 7
高田北城 00000000 0
新発田農業 4－3 新発田南
新発田南 000120000 3
新発田農 30100000× 4
新発田 5－3 新潟工業
新潟工 101000010 3
新発田 01000022× 5
■7月12日の試合予定
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 新潟江南ー村上
第2試合 村上桜ヶ丘ー東京学館新潟
【三条パール金属スタジアム】
第1試合 五泉ー巻総合
第2試合 新潟北中条ー加茂
【長岡市悠久山野球場】
第1試合 5校連合ー小千谷
第2試合 三条ー柏崎工業
【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合 高田農業ー十日町
第2試合 上越総合技術ー長岡商業