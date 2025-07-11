夏の高校野球新潟大会は11日、2回戦8試合が行われました。第2シードの北越は加茂暁星との私学対決を完封で制して3回戦進出。第5シードの六日町・新潟・帝京長岡はコールド勝ちで初戦を突破しました。新発田農業はエース遠山が完投し、新発田南に1点差で勝利しました。

■11日の2回戦8試合の結果

北越　3－0　加茂暁星
加茂暁星　000000000　0
　北越　　00100101×　3

新潟　13－0　佐渡(5回コールド)
新潟　10 0111　13
佐渡　 0 0000　 0

六日町　19－2　長岡高専(5回コールド)
長岡高専　0 0 200　 2
六日町　　310 15×　19

柏崎　9－2　柏崎常磐・総合(7回コールド)
柏崎常磐・総合　0002000　2
　　柏崎　　　　1105011　9

上越　12－0　海洋(5回コールド)
海洋　00000　 0
上越　1137×　12

帝京長岡　7－0　高田北城(8回コールド)
帝京長岡　20200003　7
高田北城　00000000　0

新発田農業　4－3　新発田南
新発田南　000120000　3
新発田農　30100000×　4

新発田　5－3　新潟工業
新潟工　101000010　3
新発田　01000022×　5

■7月12日の試合予定

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　新潟江南ー村上
第2試合　村上桜ヶ丘ー東京学館新潟

【三条パール金属スタジアム】
第1試合　五泉ー巻総合
第2試合　新潟北中条ー加茂

【長岡市悠久山野球場】
第1試合　5校連合ー小千谷
第2試合　三条ー柏崎工業

【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合　高田農業ー十日町
第2試合　上越総合技術ー長岡商業