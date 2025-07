ジャスティン・ビーバーが本日7月11日(金)日本時間13時、新作『SWAG』を突如リリースした。 リリースに先駆けては日本時間の本日早朝より突如、ニューヨーク、ロサンゼルス、アトランタ、レイキャビクなどの世界中の都市にアルバムのジャケット写真とそのトラックリストを掲載したサイネージが登場した。ジャケット写真と並べられたのは妻でモデルのヘイリー・ビーバーと、昨年ヘイリーとの間に生まれた第1子、ジャック=ブルースとの家族写真だ。 (デラックスアルバムなど除き)過去最多の21曲入りの本作『SWAG』は、2021年にリリースされたアルバム『Justice』に続く4年ぶり7枚目のアルバム。夫として、そして父親としての忠誠心が生まれたことによって深い視点と内省的なサウンドを追求するようになり、最も個人的なアルバムに仕上がっているという。 ジャスティンの音楽キャリアの中では今回が最長のアルバムリリース間隔であり、ファンにとっては待望のリリースだ。また、今作にはシンガーのDijon、Eddie Benjamin、ラッパーのLil B、Gunna、Sexyy Red、Cash Cobain、プロデューサーMk.gee、コメディアンのDruskiなどが客演している。 2010年にデビューアルバム『My World 2.0』をリリースして以来、過去6アルバム全て全米初登場1位を記録しているジャスティン。前作『Justice』には、男性ソロ・アーティストとして初めて全米シングル初登場1位を獲得した「Peaches」をはじめ、「Lonely」「Holy」などのヒット曲が収録されており、リミックス・アルバムも含めるとソロ・アーティストとして史上最年少で8作目の全米1位を獲得した。 ジャスティンは数カ月前よりSNSでスタジオに入って音楽制作をしている様子などを投稿し、アルバム制作を示唆していた。 ニューアルバム『SWAG』 2025年7月11日(金)リリースhttps://umj.lnk.to/JB_SWAG ▽トラックリストALL I CAN TAKEDAISIESYUKONGO BABYTHINGS YOU DOBUTTERFLIESWAY IT ISFIRST PLACESOULFULWALKING AWAYGLORY VOICE MEMODEVOTIONDADZ LOVETHERAPY SESSIONSWEET SPOTSTANDING ON BUSINESS405SWAGZUMA HOUSETOO LONGFORGIVENESS 関連リンク ◆ジャスティン・ビーバー 日本公式HP◆ジャスティン・ビーバー 海外公式HP◆ジャスティン・ビーバー 公式Instagram◆ジャスティン・ビーバー 公式X◆ジャスティン・ビーバー 日本公式X◆ジャスティン・ビーバー 公式Facebook◆ジャスティン・ビーバー 公式YouTube◆ジャスティン・ビーバー 公式TikTok

