この時期しか味わえない！ お菓子の専門家が推す夏季限定の桃スイーツまとめ

桃のおいしい季節がやってきた! 今の時期にしか味わえない期間限定販売の桃スイーツを、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに教えてもらいました!

桃といえば、夏に旬を迎えるスイーツのひとつ。たっぷりの果汁と甘い風味は、暑い時期の体に癒やしを与えてくれます。そんな桃の魅力を存分に味わえるとっておきの桃スイーツを、連載「THEご褒美スイーツ」でお馴染み、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに教えてもらいました。いずれも期間限定販売なので、食べ逃しのないように!

お菓子の歴史研究家が推薦する「桃スイーツ」のおいしい店7選

1. ヴィタメールの「ペッシュ」と「ラ・ドゥース」

「ペッシュ」864円 写真:お店から

猫井さん

ベルギーの老舗パティスリー「ヴィタメール」では、夏季限定で桃のケーキを2種類販売しています。「ペッシュ」は、果肉入りの桃のジュレをクリームでとじ込めた、みずみずしい桃のおいしさを堪能できるケーキ。「ラ・ドゥース」は、桃の果肉入りのソースと桃のやさしい甘みが広がるムースを、甘酸っぱいベリーのムースで包んだケーキ。グロゼイユ(赤すぐり)の酸味が良いアクセントになっています。どちらも販売期間は2025年8月31日まで。

「ラ・ドゥース」832円 写真:お店から

2. 帝国ホテル 東京 パークサイドダイナーのパフェ「モモ」

パフェ「モモ」3,500円 写真:お店から

猫井さん

桃を贅沢に丸ごと1個使ったパフェ「MOMO」は、なんと11層! 上部はフレッシュな桃やソルベで爽やかな後口。中間にはスポンジ生地を忍ばせたヨーグルトシャンティーと桃の果肉入りのソースとジュレ、酸味のあるラズベリーソースをまとった苺の果肉などが登場し、味わいに変化を。優しい味わいの杏仁豆腐でまろやかになり、桃のとろける甘さと芳醇な香りを楽しめる桃の果肉入りソースとジュレが最下層にも入っているので、ずっと桃の味わいを楽しめます。緻密に構成された「桃のストーリー」を楽しめます。販売は2025年8月31日まで、各日数量限定14〜21時30分の提供です。

3. 資生堂パーラーの「泡もこゼリー」

「泡もこゼリー」各783円、写真左からマンゴー、メロン、ピーチ 写真:お店から

猫井さん

「資生堂パーラー」からは、ふわふわの泡のゼリーをあしらったカップデザートが期間限定で登場。シュワッと不思議な舌触りの泡のゼリーとツルンとなめらかなブランマンジェの食感が楽しく、国産の新鮮なフルーツを引き⽴てる⽢さを抑えた仕上がりに。販売は銀座本店と伊勢丹新宿店の2店舗で、2025年7月31日までの予定です。

4. 菓匠 清閑院の「白桃ぜりぃ 桃清香」

「白桃ぜりぃ 桃清香」2個入/2,052円 写真:お店から

猫井さん

京都・宇治に本店を構える「菓匠 清閑院」の「白桃ぜりぃ 桃清香」は、豊潤な香りの白桃の果肉を濃厚な味わいの白桃ぜりぃの中にとじ込めた、毎年春から夏にかけて販売される人気商品です。白桃のおいしさを存分に楽しめる逸品は夏のギフトや手土産にも最適です。販売期間は2025年9月下旬まで。

5. パティスリー・サダハル・アオキ・パリの「ペッシュ ヴェルヴェンヌ」

「ペッシュ ヴェルヴェンヌ」972円 写真:お店から

猫井さん

毎年人気の、桃とヴェルヴェンヌ(レモンバーベナ)というハーブを使ったプチガトーです。下部はヴェルヴェンヌが香るサクッとした食感のサブレ生地、中央には桃のクリームとジュレをまとった、みずみずしい桃のコンフィが潜んでいます。2025年8月末までの販売予定です。

写真:お店から

6. メゾン・ド・モンシェールの「国産桃ゼリー」

「国産桃ゼリー」680円 写真:お店から

猫井さん

「堂島ロール」で有名な「モンシェール」で夏季限定で販売される国産白桃の果汁を使った口当たりなめらかなゼリーです。ゼリーには桃の果肉も入っており、白桃の上品な甘さと風味を存分に堪能することができます。透明感のあるビジュアルは涼やかで、夏の贈り物としても最適です。販売は2025年8月31日まで。

7. ザ・ラウンジ byアマンの「ピーチ パルフェ」

「ピーチパルフェ」4,900円 写真:お店から

猫井さん

アマン東京の33階にある「ザ・ラウンジ byアマン」で、期間限定で味わえるのが季節のパフェ「ピーチ パルフェ」! 大ぶりのワイングラスの中は、コンポート、ソルベ、グラニテ、フレッシュの果肉……と、さまざまな形態のピーチづくし。こちらにラズベリーが彩りと酸味を、ココナッツのメレンゲがサックリとした食感を添えます。トッピングされたアメ細工も美しいパフェです。販売期間は2025年8月31日まで。

教えてくれた人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

※価格はすべて税込

文:猫井登、食べログマガジン編集部

