¡ÚMLB¡Û¡Ö¤â¤Ï¤äÈà¤Ï¹¶·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÉÔ¿¶¤Îà´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼á¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸«Êü¤¹
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°à´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡ÊÍûÀ¯¸ü¡á£²£¶¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤«¤é¤â¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½øÈ×¤ÎÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£µ·î¤«¤é¼ºÂ®¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£·ÂÇÅÀ¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹óÉ¾¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹¶·â¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤ËÏ¢¤ì¤ÆÁê¼êÅê¼ê¤¬ÂÐºö¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³£²£µ»î¹ç¤ÇµÙÍÜÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨£²³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡¢£¶·î¤Î£²£±»î¹ç¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÂÇ¤¬£µËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÎÉÔ¿¶¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·âÎÏ¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÃæ·ø¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç£³ÅÀ°Ê¾åÃ¥¤¨¤º¡¢µÕÅ¾¤òÆ¨¤·¤¿¡£¹¥Ä´»þ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤â¤Ï¤ä¹¶·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ë£Â£Ï¤Ï£±£´£´»î¹ç¤Ç°ÜÆ°µ÷Î¥¤âÃ»¤¤¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂçÎ¦²£ÃÇ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â²Ã¤ï¤ë¡££Ë£Â£Ï¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë²á¹ó¤ÇÆùÂÎÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½é¤á¤ÆÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£Í£Ì£Â¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£