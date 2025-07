和歌山港が“光の宇宙”に変わる！第73回 和歌山港(みなと)まつり花火大会

「第73回 和歌山港(みなと)まつり花火大会」が、2025年7月26日(土)に開催されます。

第73回 和歌山港(みなと)まつり花火大会

開催日 : 7月26日(土) 17:00〜20:50

(※ドローンショー及び花火の打ち上げは20:05〜)

会場 : 和歌山港 中ふ頭 万トンバース

アクセス : 南海電鉄「和歌山港駅」から徒歩約10分

内容 : ドローンショー(約15分)+花火(約30分)

主催 : 港まつり実行委員会(事務局:和歌山市商工振興課内)

2025年の港まつりは、「伝統」と「革新」が交差する新たなステージへ。

約3,000発の花火と500機のドローンが織りなす圧巻の光の競演は、港の夜空をかつてない輝きで包み込みます。

*見どころ(1)|ドローンショー初導入! 500機が舞う圧巻演出が夜空を彩ります!

LEDを搭載したドローン500機が夜空を自在に舞い、アニメーションや文字を描く未来型演出。

BGMに合わせた静かな光の演出は、小さなお子様や高齢者でも安心して楽しめる“次世代のエンタメ”です。

ドローンショー

*見どころ(2)|花火×ドローンの共演が魅せる、動×静の美

人々を魅了する港まつり伝統の3,000発花火に、ドローンショーが融合。

ダイナミックな打ち上げと、緻密な構成美のコントラストが、夜空をまるで舞台のように演出します。

*見どころ(3)|最大350店が並ぶ“屋台ストリート”で夏の味覚を満喫!

和歌山港まつりの醍醐味のひとつが、多彩な屋台グルメ。

例年約350店が立ち並び、たこ焼き・焼きそば・かき氷といった定番から、チーズハットグや台湾風スイーツまでバリエーション豊か。

射的や縁日ブースも充実しており、子どもから大人まで“味覚と遊び”で夏の夜を満喫できます。

通り全体が“お祭り通り”に変わる道中も、ワクワクが止まりません。

屋台の様子

和歌山港まつりの様子

