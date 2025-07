大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』が19、20日の2日間にわたって、大阪・吹田の「万博記念公園」で開催される。このたび、エリアマップが解禁された。昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員した。今年はジャイガ史上最多の65組が集結。トリを飾るのは、1日目は緑黄色社会。初のフェス出演が2019年のジャイガというリョクシャカがついに今年ジャイガのラストを彩る。2日目のトリは04 Limited Sazabys。ジャイガの会場を揺らすエネルギー源として欠かせない熱いライブを繰り広げる。

公式アプリも用意されており、タイムテーブルやマップ、アーティスト情報、グッズ情報などを取得できる。解禁されたばかりのマップには各ステージはもちろん、トイレやフォトスポット、クローク、休憩所などの情報を掲載。また、ジャイガ史上最多のアーティスト出演数をしっかり楽しむために、マイタイムテーブルを作成することができる。アプリでは、マップとマイタイムテーブルはともにオフラインで確認可能。【出演者一覧】<DAY1>秋山黄色/indigo la End/.ENDRECHERI./ガガガSP/川崎鷹也/Crossfaith※出演キャンセル/coldrain/ jo0ji/sumika/ Chilli Beans./トンボコープ/日食なつこ/ねぐせ。/NELKE/ベリーグッドマン/Bialystocks/ビッケブランカ/ First Love is Never Returned/FUNKY MONKEY BΛBY'S/Penthouse/ PompadollS/マルシィ/muque/yutori/礼賛/Laughing Hick/reGretGirl/緑黄色社会/レトロリロン/ROTTENGRAFFTY/GIGA OPENING ACT:ズーカラデル/猫背のネイビーセゾン/HINONABE<DAY2>Aooo/imase/Awich/Kroi/Conton Candy/サバシスター/GENERATIONS/Chevon/SIRUP/SPYAIR/This is LAST/TOOBOE/TRACK15/Tele/なきごと/NIKO NIKO TAN TAN/PassCode/B&ZAI/Fear, and Loathing in Las Vegas/BLUE ENCOUNT/フレデリック/04 Limited Sazabys/MY FIRST STORY/マカロニえんぴつ/Mega Shinnosuke/ヤバイTシャツ屋さん/LANA/ Lavt/RIP SLYME/LET ME KNOW/GIGA OPENING ACT:SPRINGMAN/Bye-Bye-Handの方程式/berry meet