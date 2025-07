『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』東京＆大阪コラボカフェ開催決定 ─ 新作ゲットできるPOP UPストアも

最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の世界に、心も味覚もたっぷり浸れるコラボカフェの開催が決定した。『デッドプール&ウルヴァリン』公開時にも開催された人気企画が帰ってくる。

「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー」として、東京・渋谷に7月15日より15日間限定でオープン。店内では、“ファンタスティック4”のメンバーであるザ・シングの等身大スタチュー、映画の世界観やキャラクターをイメージしたオリジナルカフェメニューが登場する。“ファンタスティック4”のメンバー4人の特殊能力からインスピレーションを受けたスペシャルドリンクや、彼らに迫りくる規格外の敵”宇宙神ギャラクタス”にちなんだ“超特大サイズ”のフードも楽しめる。

コラボメニューの注文でオリジナルステッカーを配布。カフェ利用のお客様はプレミアムグッズ抽選会にも参加可能だ。

このほか東京ミッドタウン日比谷の1Fアトリウムでは、7月19日~7月27日の期間中、大型の装飾や等身大フィギアの展示、ここでしか体験できないファンタスティックな4カットが撮れるプリクラ機も設置予定。B1F地下広場では、人気のマーベルキャラクターアイテムが集結した「MARVEL POP UP STORE」が期間限定オープン。東急プラザ銀座3Fでも、7月17日~8月27日の期間中、「MARVEL POP UP STORE」がオープンする。どちらのストアも、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』関連のアイテムが登場する。

一方、大阪では7月19日から8月31日まで、なんばマルイ「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」とコラボレーション。各ヒーローたちをイメージしたインスパイアメニューやまるで映画のワンシーンのような店内装飾で、映画の世界観を楽しむことができる。店内でインスパイアメニューを注文すると、先着で映画のノベルティがプレゼントされる。

SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー

期間:2025年7月15日(火)~2025年7月29日(火)

会場:SHIBUYA TSUTAYA 7F(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6)

時間:11:30~21:00 (最終入場、およびラストオーダーは20:30)

メニュー

フード

-ファンタスティック・クアトロ ピザ 2,200円(税込)

-バッファローチキンクリスプ4 1,300円(税込)

-ファンタスティックフライズ4 ノーマル900円(税込)/ギャラクティック1,500円(税込))

デザート

-コズミックブルー・サンデー 1,500円(税込)

ドリンク

-伸びるブル~クリームソーダ

-インビジブル レモンスカッシュ

-火炎のオレンジココ

-ゴロゴロクッキーのロイヤルミルクティー

各990円(税込)

マーベル・スタジオ劇場最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念カフェ(和カフェ yusoshi chano-ma なんば)

期間:2025年7月19日(土)~2025年8月31日(日)

会場:なんばマルイ 7F 和カフェ yusoshi chano-ma なんば(〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目8-9)

時間:11:00-22:00(ラストオーダーはフード21:00、デザート&ドリンクは21:30)

メニュー

フード

-ファンタスティック・ホットドッグ 1,180円(税込)

-ファンタスティックアトロ丼 1,280円(税込)

ドリンク

-ミスターーーー・ヨーグルト 900円(税込)

-インビジブル・ピーチソーダ 920円(税込)

-フレイムオン!ソーダ 970円(税込)

-イッツ・ココア・タイム! 920円(税込)

※「マーベル・スタジオ劇場最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念カフェ(和カフェ yusoshi chano-ma なんば)」についての詳細は店舗にお問い合わせください。

マーベル・スタジオ劇場最新作「ファンタスティック4:ファースト・ステップ」公開記念 FANTASTIC MOMENT

場所:東京ミッドタウン日比谷1Fアトリウム&B1F地下広場(〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2)

期間:7月19日(土)~7月27日(日)

MARVEL POP UP STORE

場所:東急プラザ銀座 3F(〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1)

期間:7月17日(木)~8月27日(水)

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は2025年7月25日、日米同時公開。