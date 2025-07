【アズールレーン ヤーデ】 2026年7月 発売予定 価格:17,600円

エレガントは、フィギュア「アズールレーン ヤーデ」を2026年7月に発売する。価格は17,600円。

本商品はスマートフォンゲーム「アズールレーン」より鉄血所属の軽空母「ヤーデ」を1/7スケールフィギュア化したもの。キャラクターデザイン担当のfreng氏がSNSに掲載したイラストを元に立体化され、ウィンクしながらピースサインを決めるお茶目なポージングが再現されている。

スタイルの良さが際立つボディライン、鉄血陣営ならではのシックな制服デザインや、大胆にはだけた胸元やスカートのひらめき、腰のポーチやチェーンなどの小物まで丁寧に造形されている。

さらに、差し替え表情パーツ「通常顔」と「笑顔」も付属している。

アズールレーン ヤーデ

2026年7月 発売予定

価格:17,600円

スケール:1/7

サイズ:全高約251mm(台座含む)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.