¸µNMB¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¡ÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Î¥µ¥¦¥Ê¡õÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤©¡×¡Ö¥¥ã¥ï¥¤¥¤¡¼¡¼¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç²Î¼ê¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Î¥µ¥¦¥Ê¡õÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿
¡¡¡Ö¡õsauna¡¡¥µ¥¦¥Ê¥í¥±Âè36²óÌÜ¡¡º£²ó¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¡¦ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø8¡¡Seas¡¡Sauna¡¡HIRA¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡¿¹ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¥µ¥¦¥ÊºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡õ¥¦¥¨¥¢¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¼¢²ì¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÎÜ¤Î¥µ¥¦¥ÊË¹²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥ï¥¤¥¤¡¼¡¼¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤©¡×¡Ö¤ß¤ë¤¿¤ó¡¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿åÉ÷Ï¤Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò´Ö¤Ï¡¢2010Ç¯10·îÈ¯Â¤ÎNMB48¤Î1´üÀ¸¤Ç¡¢21Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒÃæ¤Î19Ç¯¤Ë¤ÏÂè1²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo¡¦1·èÄêÀï¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶È¸å¤Î22Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£