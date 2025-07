セガ フェイブから「名探偵コナン」の「ねむねむころりんアクリルスタンド」のVol.5とVol.6が登場!

「江戸川コナン」たちがころんと寝転ぶ姿がかわいい、人気のアクリルスタンドシリーズです☆

セガ フェイブ「名探偵コナン ねむねむころりんアクリルスタンド」 Vol.5、Vol.6

価格:各1個 880円(税込)、各1BOX 5,280円(税込)

予約受付:2025年7月10日(木)〜

販売予定日:2025年11月

サイズ:本体全長約5×6cm、台座全長約3.5×3.5cm

主な取扱店(予約受付店舗):アニメ・ホビー系関連ショップほか

※各販売サイトでの予約開始が遅れる場合があります

『名探偵コナン』の発売以来好評のシリーズ「ねむねむころりんアクリルスタンド」のVol.5とVol.6が、同時に登場!

おやすみ姿がかわいく、デスクや様々な場所に飾りたくなるようなアクリルスタンドです。

名探偵コナン ねむねむころりんアクリルスタンド Vol.5

種類:全6種(江戸川コナン、松田陣平、萩原研二、伊達航、諸伏景光、降谷零)

Vol.5は、主人公の「江戸川コナン」のほか、「松田陣平」「萩原研二」「伊達航」「諸伏景光」「降谷零」の「警察学校組」が登場。

制服姿で寝転んでいます☆

名探偵コナン ねむねむころりんアクリルスタンド Vol.6

全6種(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

Vol.6は、「江戸川コナン」「毛利蘭」「毛利小五郎」のおなじみのメンバーと、長野県警の「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」の3人がラインナップ。

作中では見られない、珍しいおやすみ姿がキュートです!

全キャラクターを集めたくなる、かわいいアクリルスタンド。

「名探偵コナン」の「ねむねむころりんアクリルスタンド」のVol.5とVol.6は、2025年11月より販売開始です。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

