BABYMETALが8月8日(金)に発売する4作目のアルバム『METAL FORTH』に収録される新曲「Kon! Kon! feat. Bloodywood」を7月11日(金)に先行配信リリースし、そのミュージックビデオを公開した。 ◆「Kon! Kon! feat. Bloodywood」MV 今作は“ボリウッドメタル”と称されるインドのメタルコアバンド・Bloodywoodをゲストに迎えた。狐の妖怪・「妖狐」をテーマにしたリリックと「和」の要素を感じさせるボーカルメロディー、インドの民族音楽をベースにしたグルーヴと民族楽器を取り入れたアレンジ、それぞれのバンドのルーツでもある「和」と「印」の要素が融合し、グルーヴィーながらも不思議とノスタルジックな感覚を呼び起こすサウンドに仕上がっている。 現在BABYMETALはBloodywoodをサポートアクトに迎えてグループ史上最大規模となる北米ツアー中だが、今作のミュージックビデオはそのツアーの中からシアター・マディソンスクエアガーデンのパフォーマンスを収録したものとなっている。BABYMETALのステージにBloodywoodのボーカル2名がジョイントし、完全体となった姿でエネルギッシュなライブパフォーマンスを繰り広げている。インド映画でもお馴染みの“ボリウッドダンス“の要素も取り入れたBABYMETALのダンスパフォーマンスも見どころだ。 BABYMETALは7月に北米ツアーを終えると、8月からは日本で<SUMMER SONIC 2025>、聖飢魔IIとの対バンイベントへの出演、東名阪ライブハウスツアーを予定している。9月10月のアジアツアーを挟んでから、先日5月30日(金)に日本人アーティスト初の単独公演かつSOLD OUTとなった、約2万人を収容するロンドン・O2アリーナに続くスペシャルアリーナショー第2弾として、今度はアメリカ・ロサンゼルスにあるIntuit Domeでのこちらも日本人アーティスト初の単独公演を控えている。 ■ライブ・ツアー情報 ■<BABYMETAL NORTH AMERICA 2025 TOUR>WITH SPECIAL GUESTS Black Veil Brides, Jinjer, Bloodywood終了公演は割愛2025年7月11日(金)コロラド州・デンバー/The JunkYard2025年7月14日(月)ブリティッシュ・コロンビア州・バンクーバー/Doug Mitchell Thunderbird Sports Center2025年7月15日(火)ワシントン州・ケント/accesso ShoWare Center2025年7月17日(木)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月18日(金)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月20日(日)ネバダ州・ラスベガス/Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort2025年7月21日(月)ユタ州・ソルトレイクシティ/Utah First Credit Union Amphitheatre2025年7月23日(水)アリゾナ州・フェニックス/Arizona Financial Theatre ◾️<BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER […]

The post BABYMETAL、4th ALから「Kon! Kon! feat. Bloodywood」先行配信。ボリウッドダンスを取り入れたMVも公開 first appeared on BARKS.