【U-NEXT】2025年上半期ランキング！海外ドラマTOP10は？

U-NEXTの「2025年上半期ランキング」が発表! 海外ドラマ部門のTOP10を紹介する。

海外ドラマランキング TOP10

海外ドラマ部門では、2023年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒットとなったシリーズ続編の『THE LAST OF US』シーズン2が最も視聴された作品に。2020年にPlayStation®4向けに発売されたゲーム版の続編『The Last of Us Part II』の物語をもとに描かれてる。

『THE LAST OF US』シーズン2

前作から5年後を舞台に、ジョエルとエリー、そしてアビーほか新たな登場人物が繰り広げる壮絶な「復讐」の物語が描かれる。

『フロム -閉ざされた街-』シーズン3

謎の「出られない町」に閉じ込められた人々が、夜になると襲い来る怪物から生き延びつつ脱出方法を探す。シーズン3では、真相に迫る新たな手がかりや住民間の分裂、さらに恐ろしい脅威が描かれる。

『ザ・ピット/ピッツバーグ救急医療室』

アメリカ・ピッツバーグの実在の救急外来を舞台に、救命医たちの奮闘を追うドキュメンタリー。過酷な労働環境、重篤患者への対応、人間ドラマをリアルに映し出す医療シリーズ。

(海外ドラマNAVI)

