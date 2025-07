DAZNが『横浜FMvsリヴァプール』をライブ配信！　解説は水沼貴史氏と柿谷曜一朗氏

Jリーグは11日、今月30日に行われる横浜F・マリノス対リヴァプールの一戦をスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」がライブ配信することを発表した。



7月30日(水)に『日産スタジアム』にて行われる『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団』で横浜F・マリノスとリヴァプールが対戦するなか、DAZNがこの一戦をライブ配信することが決定。実況は下田恒幸氏、解説は水沼貴史氏と柿谷曜一朗氏が務め、映像配信サービス『Lemino』でも無料ライブ配信が行われる。



詳細は以下の通り。



■明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団

対戦カード:横浜F・マリノス vs リヴァプールFC

試合日程:2025年7月30日(水)19:30キックオフ

会場:日産スタジアム

インターネット配信:Lemino、DAZN