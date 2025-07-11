TBS¡ÖÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡×¤Ï¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡×BPO¤¬°Õ¸«½ñ¸øÉ½
¡¡ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤Ï11Æü¡¢TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯10·î19ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Âç¼ê¡Ö¥Ë¥È¥ê¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¡¢²èÌÌ¤Îº¸¾å¤Ë¥Ë¥È¥ê¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BPO¤Ï¡ÖTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2024Ç¯10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò°·¤¦Âç¼ê´ë¶È1¼Ò¤òÁ´ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£C§®¤Ë¤â¤³¤Î´ë¶È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÈÖÁÈ¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢TBS¤ÎÊÌ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤«¹¹ð¤«¤ò½ä¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®Æ¤µÄÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÊüÁ÷¶É¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬·«¤êÊÖ¤·É½ÌÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÏ¿²è¤òTBS¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ»ëÄ°¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂêÅÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤äµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤È»ØÅ¦¡Ö¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ËÂ³¤¯¾¦ÉÊÌ¾¡¢ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Î¤Û¤«¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×É½¼¨¤ä´ë¶È¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¾ï»þ·ÇºÜ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¹¹ð¤Î¼±ÊÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ä¸¡Æ¤¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¶¦Í¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎCM¤¬ËÜÊÔ¤ÈÄ¾·ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÀÜ¤·¤ÆÎ®¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËËÉ¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¦¹Íºº¤â½½Ê¬¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°Ê¾å¤Î3ÅÀ¤¬Áê¾èÅª¤ËºîÍÑ¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤Æ¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤¬Ì±ÊüÏ¢¤ÎÊüÁ÷´ð½à¤ÎÂè92¹à¤ª¤è¤Ó¡ÖÎ±°Õ»ö¹à¡×¤ËÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£