2025年は、デビュー50周年を迎えた「マイメロディ」と20周年を迎えた「クロミ」ふたりの特別な“おそろい”アニバーサリーイヤー!

それを盛り上げる夏企画第1弾として、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」配信記念デザインシリーズが登場します☆

第2弾として「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」も販売される予定です。

サンリオ「Netflixオリジナルアニメ My Melody & Kuromi デザインシリーズ」/「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」

発売日:第1弾 2025年7月17日(木)、第2弾 2025年8月8日(金)

取扱店舗:全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ

2025年にデビュー50周年を迎えた「マイメロディ」と20周年を迎えた「クロミ」ふたりの特別な“おそろい”アニバーサリーイヤーを盛り上げる夏企画!

第1弾として、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」配信を記念した「Netflixオリジナルアニメ My Melody & Kuromi デザインシリーズ」がより登場します。

また、第2弾には「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」が販売されます。

さらに、一部のサンリオショップ(34店舗)では、2025年7月17日(木)〜8月17日(日)までの期間で、限定商品の発売や、第1弾、第2弾それぞれのフォトスポット設置も実施。

2025年夏に実施される、ふたりのお祝い企画に注目です☆

一部のサンリオショップ(34店舗)限定:マイメロディ&クロミのフォトスポット設置や限定グッズ登場

開催期間:2025年7月17日(木)〜8月17日(日)

・第1弾 「Netflixオリジナルアニメ My Melody & Kuromi デザインシリーズ」:7月17日(木)〜8月7日(木)

・第2弾 「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」:8月8日(金)〜8月17日(日)

開催内容:フォトスポット設置や限定商品発売

対象店舗限定商品名:シークレットチャーム 全30種

※マイメロディは全20種、クロミは全10種

※サンリオオンラインショップからも発売

限定商品発売日:2025年7月17日(木)

対象店舗:全国34店舗のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー

※開催店舗は公式サイトを確認ください

限定グッズとして、歴代デザインをあしらったシークレットチャーム全3種(全30デザイン)が登場。

フォトスポットで2人のおそろいアニバーサリーを一緒にお祝いするのもおすすめです☆

※実施店舗はHPを確認ください。店舗により内容が異なる場合があります

※画像は第1弾「Netflixオリジナルアニメ My Melody & Kuromi デザインシリーズ」のフォトスポットイメージ

サンリオショップ34店舗・サンリオオンラインショップ限定グッズ「歴代デザインのシークレットチャーム」

価格:1セット1個入 各990円(税込)

発売日:2025年7月17日(木)

種類:マイメロディは全20種、クロミは全10種

取扱店舗:サンリオショップ34店舗、サンリオオンラインショップ

ふたりの歴代デザインをあしらったアクリルプレートと立体マスコットがついた「シークレットチャーム」

これまでの人気ビジュアルや懐かしの装いが、小さなチャームに生まれ変わってランダムに封入されます。

※中身を選ぶことはできません

第1弾 「Netflixオリジナルアニメ My Melody & Kuromi デザインシリーズ」

実店舗発売日:2025年7月17日(木)

販売ルート:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他

※一部取扱いの無い店舗もあります

サンリオオンラインショップ発売日:2025年7月17日(木)10:00

オンラインショップ販売ルート:本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

第1弾は、2025年7月24日(木)よりNetflixで世界配信開始予定のストップモーション・アニメーション作品Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」がテーマ。

ふたりの冒険を描くストップモーション!Netflixシリーズ アニメ サンリオ「マイメロディ&クロミ」 ふたりの冒険を描くストップモーション!Netflixシリーズ アニメ サンリオ「マイメロディ&クロミ」 続きを見る

アニメの世界からそのまま飛び出したような、羊毛マスコット風のデザインです。

ふわふわとしたフォルムや表情豊かなビジュアルが愛らしいアニメキャラクターたちが登場します。

ラインナップは、ぬいぐるみ、マスコットホルダー、トートバッグ、巾着セット、ポーチなど普段使いできるアイテムをはじめ、立体感あるドールハウスやシークレットマスコットの全23種を展開。

数量限定購入特典として、先着でA5クリアファイルのプレゼントも用意されます☆

※詳細はHPを確認ください

ぬいぐるみ

価格: 各3,300円(税込)

種類:全3種(マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ)

手足を動かしてアニメと同様に好きなポーズが取ることができるぬいぐるみ。

お気に入りのポーズで飾ることができます。

ぬいぐるみ マイメロディ

ピンクの頭巾が似合う、「マイメロディ」のぬいぐるみ。

手や足が動きます!

ぬいぐるみ クロミ

人気の「クロミ」もぬいぐるみになって登場。

好きなポーズにできる、楽しいぬいぐるみです☆

ぬいぐるみ マイスウィートピアノ

モコモコの毛並みがかわいい「マイスウィートピアノ」

単体ではもちろん、並べてディスプレイするのもおすすめです。

マスコットホルダー

価格:各2,497円(税込)

種類:全6種(マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ 各2種)

アニメに出てくる表情やポーズを再現したデザイン。

表情豊かでかわいいマスコットホルダーです!

アニメ同様、今にも動き出しそうな「クロミ」や

お料理を楽しむ「マイスウィートピアノ」

楽器を演奏する「マイスウィートピアノ」がラインナップされます。

ドールハウス

価格:各5,500円(税込)

種類:全2種(マイメロディ、クロミ)

ドールと家具付きのドールハウス。

ハウス同士は繋げることも可能です。

ドールハウス マイメロディ

ピンクを基調にした「マイメロディ」のおうち。

外にはブランコもある、キュートなドールハウスです☆

ドールハウス クロミ

頭巾と同じデザインの屋根がかわいい「クロミ」のドールハウス。

壁には「マイメロディ」と色違いのカゴバッグがあります☆

トートバッグ

価格:2,497円(税込)

サイズ:約幅35×高さ38cm

ポケット付きの、ポップなデザインがかわいいトートバッグ。

A4サイズが入る大きさです。

巾着3枚セット

価格:1,793円(税込)

サイズ:約幅14×高さ18

「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」の巾着セット。

日常使いにも、旅行にも、おでかけに便利なサイズです☆

ポーチ

価格:1,793円(税込)

サイズ:約幅12×高さ10

アニメの「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」がデザインされた、ピンクのポーチ。

コスメやガジェット、お菓子などの小物入れとして普段使いしやすいグッズです。

パスケース

価格:各2,200円(税込)

種類:全3種(マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ)

ボア製のふわふわな手触りのパスケース。

使うたびに嬉しくなる、かわいいデザインです☆

アクリルキーホルダー

価格:各792円(税込)

種類:全3種(マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ)

3種類の表情豊かなキャラクターのアクリルキーホルダー。

キュートな「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」に癒やされます。

シールセット

価格:550円(税込)

デコレーションにおすすめの計26ピース。

スマホのアレンジなどに使えます☆

ペーパーテープセット

価格:693円(税込)

手でちぎることができて使いやすい計3個セット。

アニメに登場する「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」がそれぞれデザインされています。

シークレットマスコット

価格:各990円(税込)

種類:全9種(マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ 各2種。マイメロディのおかあさん、フラットくんとスイーツ2種、雲の王様 各1種)

アニメに登場するキャラクターたちをデザインした、フロッキー加工のマスコット。

ランダムで1つ入っています。

※ボールチェーン付き。中身を選ぶことはできません

数量限定購入特典:先着でA5クリアファイルをプレゼント

種類:全1種(表裏デザインイメージ)

実施店舗:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー・サンリオオンラインショップ

2025年7月17日(木)より、店内商品2,200円(税込)以上の購入者対象に、先着で「A5サイズクリアファイル(全1種)」を1つプレゼント!

「マイメロディ」と「クロミ」のお顔が表と裏にデザインされた、キュートなクリアファイルです。

※数量限定購入特典は、一部、取り扱いのない店舗もあります

※お渡しは一人につき1回限り

※予定数量に達し次第、配付を終了

※サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)では、サンリオ商品を2,200円(税込み)以上の購入者を対象として、7月17日(木)10:00〜に配付開始

第2弾 「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」

実店舗発売日:2025年8月8日(金)

販売ルート:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他

※一部取扱いの無い店舗もあります

サンリオオンラインショップ発売日:2025年8月8日(金)10:00

オンラインショップ販売ルート:サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)

第2弾は、マイメロディとクロミがうさぎスーツを着た、2009年発売の人気デザイン「メロウサロミウサ」をリメイク。

Y2K(Year 2000の略)を思わせるハート形のキルティング柄やふわふわうさぎスーツを取り入れた新デザインで登場します。

ラインナップは、周年限定のスペシャルアイテムのBOX入りソフビフェイスドール、ぬいぐるみ、マスコットホルダー、バニティショルダーバッグ、トートバッグ、ポーチ、キーホルダー、ステッカーセット、シークレットストラップなど全22種を展開。

また、2025年8月8日(金)より、店内商品2,200円(税込み)以上を購入の方を対象に、数量限定購入特典として、先着でハート型うちわを1つプレゼント!

また、一部のサンリオショップ(34店舗)限定で、フォトスポットや、Sanrio+会員限定で参加できる「マイメロディ♡クロミ ”っぽ” 診断」が予定されています。

「マイメロディ♡クロミ ”っぽ” 診断」では参加した全員に壁紙プレゼント。

さらに抽選で担当デザイナーのサイン色紙プレゼントを予定しています。

※数量限定購入特典は、一部、取り扱いのない店舗もあります

※お渡しは一人につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付終了

※サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)では、サンリオ商品を2,200円(税込み)以上購入の方を対象として、2025年8月8日(金)10:00〜に配付開始

“おそろい”アニバーサリーイヤーにぴったりの、キュートで特別なグッズが続々!

Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」配信記念デザインシリーズは2025年7月17日(木)より、「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」は2025年8月8日(金)より、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップに登場します。

※状況により、予告なく個数制限が変更、販売方法が異なる場合があります。詳しくは公式サイトを確認ください

※地域によっては、配送状況により商品やノベルティが開催初日の開店時に間に合わない場合もあります

※電話での問い合わせ(数量の確認など)の回答、取り置き、配送はできません

※数量限定のため、期間中であっても変更、売り切れの場合があります

※商品の転売、譲渡、複製は禁止です

※仕様、デザイン、色などが予告なく変更になる場合があります

