GDEPソリューションズは、サイコムと、業務提携を通じて、ローカル環境におけるLLM(大規模言語モデル)およびRAG(検索拡張生成)導入・試験運用に最適な新製品 トライアルキット「Lepton Novosシリーズ」を2025年7月11日(金)より販売開始します。

GDEPソリューションズ/サイコムト 「Lepton Novos(レプトン・ノボス)シリーズ」

GDEPソリューションズは、サイコムと、業務提携を通じて、ローカル環境におけるLLM(大規模言語モデル)およびRAG(検索拡張生成)導入・試験運用に最適な新製品 トライアルキット「Lepton Novosシリーズ」を2025年7月11日(金)より販売開始!

このシリーズは、GDEP-Sが展開する「LLM/RAGスターターセット」「業務活用セット」に加わる新たなラインアップであり、導入フェーズや目的に応じた最適なソリューションを提供します。

トライアルキットでは、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5000シリーズを採用することで、コストパフォーマンスに優れた低価格モデルを実現しました。

■両社の役割

GDEPソリューションズ株式会社

-製品販売およびプリインストールアプリ(LLM/RAG)の技術サポート

サイコム

-受注・生産・発送、ハードウェアの保守サポートおよび販売

■Lepton Novosシリーズの特長

サイコム社のLepton Novosシリーズは、ユーザーの要件(GPUメモリ容量やCPU性能等)に合わせて、構成を選べるBTO(Build To Order(ビルド・トゥ・オーダー:受注生産方式)型ワークステーションです。

●初期セットアップ不要:LLM/RAG開発に必要なソフトウェアをプリインストール済み

●高性能構成:NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/5090モデルを搭載

●セキュアなローカル運用:機密データを外部に出さず、社内での安全な試験環境を構築可能

●強力なサポート体制:GDEP-Sによるアプリ支援+サイコムのハード保証

■LLM/RAGシリーズラインナップ比較

高性能GPUサーバーやワークステーション、ストレージシステムの提供を中心に、AI・データサイエンス、HPC(高性能計算)、CG・映像制作向けのソリューション事業を展開するGDEPソリューションズ株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長:榊原 忠幸、以下 GDEP-S)は、ハイパフォーマンスPCメーカーである株式会社サイコム(本社:埼玉県八潮市、代表取締役:河野 孝史)と、業務提携を通じて、ローカル環境におけるLLM(大規模言語モデル)およびRAG(検索拡張生成)導入・試験運用に最適な新製品 トライアルキット「Lepton Novosシリーズ」を2025年7月11日(金)より販売開始します。

本シリーズは、GDEP-Sが展開する「LLM/RAGスターターセット」「業務活用セット」に加わる新たなラインアップであり、導入フェーズや目的に応じた最適なソリューションを提供します。

トライアルキットでは、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5000シリーズを採用することで、コストパフォーマンスに優れた低価格モデルを実現しました。

■両社の役割

GDEPソリューションズ株式会社

-製品販売およびプリインストールアプリ(LLM/RAG)の技術サポート

株式会社サイコム

-受注・生産・発送、ハードウェアの保守サポートおよび販売

■Lepton Novosシリーズの特長

サイコム社のLepton Novosシリーズは、ユーザーの要件(GPUメモリ容量やCPU性能等)に合わせて、構成を選べるBTO(Build To Order(ビルド・トゥ・オーダー:受注生産方式)型ワークステーションです。

●初期セットアップ不要:LLM/RAG開発に必要なソフトウェアをプリインストール済み

●高性能構成:NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/5090モデルを搭載

●セキュアなローカル運用:機密データを外部に出さず、社内での安全な試験環境を構築可能

●強力なサポート体制:GDEP-Sによるアプリ支援+サイコムのハード保証

■LLM/RAGシリーズラインナップ比較

ラインナップ比較

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post LLM/RAG導入に最適!GDEPソリューションズ/サイコムト 「Lepton Novos(レプトン・ノボス)シリーズ」 appeared first on Dtimes.