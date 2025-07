都会では味わえない癒しのひととき過ごせる！THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」

千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」は、「キリンと朝食」オプションを再開!

THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」

所在地 : 〒290-0521 千葉県市原市山小川790

アクセス : 【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)

【高速バス】東京駅から約1時間15分

「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で

無料送迎あり(要予約)

葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」は、「キリンと朝食」オプションを再開しました。

さらに、暑さを吹き飛ばすミストの中で楽しめる夏の縁日風イベントや、地元の千葉県産ブランド牛「かずさ和牛」を使用した夏メニューの提供、お誕生日や記念日をお祝いされる宿泊者向けに、動物園の人気グッズをプレゼントするサービスを開始しました。

【動物園隣接のグランピング施設】

都内から約1時間でアクセスできるTHE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド(有限会社市原ぞうの国)に隣接したグランピング施設です。

秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択可能。

宿泊サービスにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれながら、都会では味わえない癒しのひとときを過ごせます。

【宿泊者限定の特別な体験「キリンと朝食」オプションとは?】

ご宿泊の朝食を、隣接しているサユリワールドのキリンテラスにて楽しめる期間限定のオプションプランです。

25年は3月19日(水)〜11月11日(火)宿泊分の期間で実施。

興味津々でこちらを覗いてくる、大きくて優しい顔をしたキリンさん。

その距離の近さにきっとドキドキするはず!

ピクニック風の朝食

朝食後は、宿泊者限定で開園前のサユリワールドを楽しめます

■キリンと朝食オプション 料金(お一人様あたり)

大人 中学生以上 3,000円/子ども 3歳〜小学生 1,500円/2歳以下 無料

■予約方法

「キリンと朝食」は当施設にご宿泊のお客様限定のオプションプランとなります。

「THE BAMBOO FOREST」公式サイトから宿泊の予約をいただく際に、オプションメニューをご選択ください。

曜日に限りがあるので、予約ページの注意事項をご確認の上お申し込みください。

※「キリンと朝食」の実施はサユリワールドの営業日に準ずるため、アニマルワンダーリゾウトの休園日をお確かめの上予約ください。

天候や動物の体調等により中止の場合もあります。

■「キリンと朝食」スケジュール

8:15 ザ・バンブーフォレストフロント前集合

8:25〜9:15 キリンテラスへ案内、キリンと一緒にお食事

9:00〜9:45 開園前の動物園を楽しめます。

【夏の縁日風イベント開催!】

夏季期間中は、施設内で夏の思い出づくりにぴったりな縁日風イベントを開催中です!

・キンキンに冷えた瓶ラムネ(宿泊者様1本サービス)

・屋台メニュー(焼きそば、焼きイカ、お好み串 等)の販売

・スーパーボールすくい体験

・手持ち花火の販売

・竹を使った「流しそうめん」(開催日は別途HPで発表しました)

※イベント内容やメニューは、天候・運営上の都合により予告なく変更・中止となる場合があります。

こどももおとなも夏祭り気分を味わえます

昔ながらの瓶ラムネをおひとりさま1本サービス!

【2025年夏!こだわり食材のBBQコースが新登場】

この夏は、地元・千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」が味わえるBBQコースが新登場。

前菜・新鮮な地元野菜を使ったサラダ・牛肉などボリュームたっぷりなBBQコースは、屋外テラス席はもちろん、屋内ダイニング席も利用できるので、暑い夜も快適に夕食を楽しめます。

千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」BBQコース

<夏の提供メニュー例>※一部変更になる場合があります。

・千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」と季節野菜のBBQプレート

・スペアリブ

・真鯛のカルパッチョ

・シーザーサラダ

・海老のアヒージョ

・石窯バゲット

・たっぷり野菜のミネストローネ

・こだわりバニラアイスのデザートピザ

静かな竹林の中は、動物の鳴き声や鳥のさえずりが聴こえてくる幻想的な空間

客室内は冷暖房完備でホテルのように快適

窯で焼く手作りピザ体験のワークショップも実施中

シャワールームと洗面台は各客室専用

ロフト付きのツリーハウス「キリン庵」

全6棟の客室はそれぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが特徴

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都会では味わえない癒しのひととき過ごせる!THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」 appeared first on Dtimes.