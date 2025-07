大会ゲストランナーは狩野英孝など5組決定！JALホノルルマラソン2025

2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催されるJALホノルルマラソン2025に参加する大会ゲストランナーが、決定しました。

JALホノルルマラソン2025

■ 開催日時 2025年12月14日(日) 午前5:00スタート

*フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

昨年に引き続いてお笑い芸人の狩野英孝さんがフルマラソンに挑戦。

また、ランナー層に絶大な人気を誇るランニングインフルエンサーの三津家貴也さん、志村美希さん、本年4月のハワイズハーフマラソン ハパルアが自身初の海外レースとなったきゃっするひとみーさん、2025年東京で発足したランニングとトレーニングをハイブリッドに楽しむ話題のチームBRICK by TOKYOさんもフルマラソンに参加。

いずれも今回がホノルルマラソンには初参加となります。

ゲストランナーは、ホノルル現地で、レースウィーク中のホノルルマラソンエキスポでのステージ出演、また、抽選で参加が可能なランニングイベントの実施など、様々なプログラムに参加します。

現在、日本事務局では、JALホノルルマラソンの参加者を募集しています。

2025年のJALホノルルマラソンは盛り上がること間違いなし!料金がお得な第1期エントリーは、10月14日(火)まで。

【ゲストランナー紹介】

狩野英孝 さん

日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター(50TA名義)やYouTuberとして幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

初フルマラソンは昨年のホノルルマラソンの記録で7時間23分34秒で完走。

狩野英孝さん

三津家貴也 さん

熊本県出身のランニングアドバイザー・インフルエンサーとして活躍。

陸上競技の経験と科学的知見を活かし、走る楽しさを広めている。

非常勤講師、SNSインフルエンサーとして、また自身の陸上イベントをプロデュースするなど多岐に活躍中。

SNSの総フォロワーは110万を超えている。

フルマラソンのベストタイムは2時間28分07秒。

三津家貴也さん

志村美希 さん

日本体育大学卒業。

陸上競技800mでインターハイ、全日本インカレ、日本選手権など多数の全国大会で入賞実績を持つ。

現在はモデル・イベントゲスト・広告・タレントとして活躍。

Instagramフォロワー33万人、TikTok19万人、YouTube13万人、X(旧Twitter)6万人を有する。

初フルマラソンの記録は2時間47分45秒。

志村美希さん

きゃっするひとみー さん

全国のお城を走ってまわる!お城とランニングをこよなく愛する城郭ランニングインフルエンサー。

SNSで日本各地のお城と、その歴史を走って体感する楽しさを日々発信中!日本城郭検定3級保有。

全国で開催している【お城×ランニング】イベントを主催するほか、マラソン大会、イベントMC、メディア出演など幅広く活動。

フルマラソンのベストタイムは3時間35分49秒。

きゃっするひとみーさん

BRICK by TOKYO さん

2025年に東京で発足。

ランニングとトレーニングをハイブリッドに追求する、ライフスタイル型ランニングクルー。

「強さ・チームワーク・継続・成長」を掲げ、仲間と共に日々限界に挑みながら、国内外の大会に出場。

InstagramやTikTokなどSNSと映像コンテンツを通じて、走る楽しさと挑戦する姿を発信中。

地域のお店とコラボする月1回のランイベントは、海外からの参加者も多く集まり、世界からも注目されているコミュニティ。

BRICK by TOKYOさん

【JALホノルルマラソン2025 第1期エントリー 実施要項】

■ 実施期間 2025年10月14日(火)23:59 終了

■ エントリー方法 公式サイトよりオンラインエントリー

■ エントリー費 フルマラソン 38,500円

10Kラン&ウォーク 15,000円

カラカウアメリーマイル 9,500円

*お申し込み時には別途事務手数料5%がかかります。

■ 競技種目 フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)

カラカウアメリーマイル(1.6km) 12月13日(土)午前7:00スタート

■ 主催 HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■ 協賛 タイトルスポンサー日本航空

サポーティングスポンサーSGC

■ 参加人数 人数制限なし

■ 参加記念品 【フルマラソン】

完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン&ウォーク】

参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証

【カラカウアメリーマイル】

参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル

