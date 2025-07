少年ジャンプ＋『最強の詩』企画展が東京・原宿で開催　新作グッズの販売も

「最強の詩 in OSHI BASE Harajuku. Supported by UNDER ARMOUR and 上田市」が「OSHI BASE Harajuku」(東京都渋谷区)で開催される。

『ダンダダン』の面白さはSF・ファンタジーの“掟破り”にあり? 70~80年代の名作漫画との共通点

『最強の詩』は作者・宮田大介による、株式会社集英社が提供するマンガアプリ「少年ジャンプ+」で連載中のラグビーマンガ。

本企画展では初披露となる新作グッズの販売や、購入特典で限定ステッカーをプレゼント。作中で登場した長野県上田市とスポーツブランド「アンダーアーマー」がコラボしたスペシャル別冊も数量限定で配布予定だ。

■『最強の詩』あらすじ「完璧な一団(パーフェクト・スカッド)」と呼ばれたU-15日本ラグビー代表。この最強たちがいることで高校ラグビーのパワーバランスは大きく崩れていた。ここ陸善高校もまた勝つことを諦めたものたちの集まりだった。そこに、やってきた新入生・山田金山。彼の型破りなラグビーが高校ラグビー界を大きく揺るがすこととなる!

(文=リアルサウンド ブック編集部)