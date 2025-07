美術作家・渡辺おさむが、今回第76回「山口県芸術文化振興奨励賞」を受賞しました。

美術作家・渡辺おさむ 受賞記念展「甘美の系譜」

美術作家・渡辺おさむが、今回第76回「山口県芸術文化振興奨励賞」を受賞。

この賞は昭和25年に創設され、芸術文化の分野において優れた創作活動を続け、今後の活躍が期待される人物に贈られるものです。

これまで多くの文化人を輩出してきた歴史ある賞であり、2025年も厳正な審査を経ての選出となりました。

2025年7月9日には山口県庁にて表彰式が執り行われ、村岡嗣政山口県知事より賞状が授与されました。

これを記念し、gallery UG Tennoz Annex(東京・天王洲)にて、受賞記念展「渡辺おさむ展 甘美の系譜」を2025年7月25日より開催します。

■渡辺おさむコメント

今回、栄えある山口県芸術文化振興奨励賞を賜り、誠に光栄に存じます。

山口の豊かな自然や文化に親しみ、家族とともに過ごした日々は、私の創作活動の原点です。

幼少期から母が作ってくれた手作り菓子の情景が、現在のスイーツアートという表現へとつながりました。

発表した25年前は「お菓子をモチーフにしたアートなんて」と、美術の世界でなかなか理解されなかった私の表現が、こうして文化的な評価を得たことは、格別な意味を持ちます。

全国の美術館での個展や、教育普及の一環として続けてきた子どもたちへのワークショップなど、地道な活動が一つの形として結実したことを大変光栄に思うと同時に、背筋の伸びる思いがしました。

支えてくださった多くの方々に、心から感謝を申し上げたいと思います。

県知事からの表彰

■受賞記念イベント

<渡辺おさむ 山口県芸術文化振興奨励賞受賞記念展「甘美の系譜」>

山口県芸術文化振興奨励賞の受賞を記念し、gallery UG Tennoz Annexにて「渡辺おさむ展 山口県芸術文化振興奨励賞の受賞記念展 甘美の系譜」を開催します。

これまでご支援くださった皆さまに作品を通じて心から感謝を伝える機会を設けると共に、25年にわたり制作してきた、これまでの歩みを展望できるような作品を一堂に紹介します。

幼少期に出会ったお菓子の記憶と、スイーツデコレーションの技術を融合させた私の作品は、甘く可愛らしい外見の奥に、人の記憶や感情に触れる力を秘めています。

美と遊び、記憶と想像のあいだを旅するような時間をお楽しみいただければ幸いです。

また、2025年7月26日(土)17時〜レセプションパーティーを開催します。

<展覧会概要>

「渡辺おさむ展 山口県芸術文化振興奨励賞の受賞記念展 甘美の系譜」

会期 :2025年7月25日(金)〜8月9日(土)

会場 :gallery UG Tennoz Annex

東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA ART COMPLEX II 3F

入場料:無料

レセプションパーティー開催:2025年7月26日(土)17:00〜19:00

どなた様も参加できます。

当日展示会場にお集まりください。

渡辺おさむ作品4

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山口県芸術文化振興奨励賞受賞記念!美術作家・渡辺おさむ 受賞記念展「甘美の系譜」 appeared first on Dtimes.