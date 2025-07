チューダーが描く“型破り”な夏の銀座。世界初のコンセプトを導入したポップアップがDSMGに登場

1926年の誕生以来、チューダーは世界中の海軍や探検家、熟練のプロフェッショナルたちに愛されてきたスイスの機械式時計ブランドです。確かな信頼性と、挑戦者のためのスタイルを掲げてきたその哲学は、長きにわたりブランドの核を成し続けています。そしてこの夏、そんなチューダーが新たな一歩を踏み出します。東京・銀座のDOVER STREET MARKET GINZA(ドーバー ストリート マーケット ギンザ)1F「エレファントスペース」にて、世界初となる新コンセプトによるポップアップストアを開催します。期間は2025年7月18日から8月5日まで。訪れた人々を、チューダーの「型破りの美学」が息づく鮮烈な世界観が出迎えます。

Courtesy of TUDORポップアップの舞台となる「エレファントスペース」は、DOVER STREET MARKET GINZAを象徴するユニークな展示空間です。この夏、その内部はビビッドなピンクとターコイズブルーに彩られ、幻想的かつ挑発的な空間へと大胆に変貌します。空間を囲むように佇むのは、自由気ままに羽ばたくピンクとターコイズブルーのフラミンゴたち。彼らが導くのは、チューダーの特別なコレクション「DARING WATCHES(デアリングウォッチズ)」の中でもひときわ印象的な2モデル、「ブラックベイ クロノ “ピンク”」と「ブラックベイ クロノ “フラミンゴブルー”」が紡ぐ、遊び心と美意識に満ちた新しい時間の世界です。Courtesy of TUDOR「フラミンゴは青くない」。けれど、“フラミンゴブルー”という色を説明するとしたら、彼らが好んで集う南国の浅瀬の、あのきらめくターコイズブルー以外にないでしょう。あえて“ありえない”色を選び、現実の中に存在させること。そこにこそ、チューダーが掲げる「BORN TO DARE(挑戦者の精神)」の本質があります。常識を超え、自分だけの選択を信じる。その大胆さにこそ、美しさが宿るとチューダーは語りかけているのです。Courtesy of TUDORこの世界初の試みが実現する場、DOVER STREET MARKET GINZAは、ロンドン発のコンセプトストアとして知られ、コム デ ギャルソンの川久保玲がディレクションを手がけています。「美しき混沌(Beautiful Chaos)」をテーマに、ファッション、アート、建築、彫刻が交錯するこの場所では、ストリートからメゾンまで、あらゆるクリエイションが独自の視点で選び抜かれています。五感を刺激する唯一無二の空間で、今回のポップアップは、チューダーの前例なき美学を見事に響かせることになるでしょう。Courtesy of TUDOR挑戦する勇気。誰かと違うことを選ぶ覚悟。そして、「大胆であること」の喜び。この夏、銀座で体感するのは、ただの時計の展示ではありません。チューダーが約束する、すべての挑戦者へのオマージュ。その精神が、フラミンゴたちの羽ばたきとともに、色鮮やかに空間を舞います。TUDOR POP-UP STORE AT DOVER STREET MARKET GINZA会場: 東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ西館ドーバー ストリート マーケット ギンザ 1F エレファントスペース会期: 7月18日(金)〜8月5日(火)営業時間: 11:00 - 20:00