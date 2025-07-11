SHINee¡¦¥ª¥ó¥æ¡¢ÀÅ¼ä¤ÊÃÏ²¼Å´¤ÇÊü¤Ä¡È¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¡É¡Ä¿·¶Ê¡ØANIMALS¡ÙMV¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ª
SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥æ¡¢°î¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ
¥ª¥ó¥æ¤Ï7·î11Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERCENT¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØANIMALS¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ÃÏ²¼Å´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«°ãÏÂ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥ª¥ó¥æ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥æ°Ê³°¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÁ°Êý¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤ËÌµ´Ø¿´¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ª¥ó¥æ¤¬ÀÅ¤±¤µ¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERCENT¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¥ª¥ó¥æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÏ¿¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤È¤ÎÁê¸ßÊä´°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È100¡ó¡É¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥æ¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤ËÜºî¤Ç¤â³Ú¶ÊÀ©ºîÁ´ÈÌ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÅªÎÏÎÌ¤ò¾ÚÌÀ¡£¿ÍÀ¸¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë´¶¾ð¤ò¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ª¥ó¥æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢7·î15Æü¡Á27Æü¤Þ¤Ç¥½¥¦¥ë¡¦¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¥«¥ó¥Ê¥àÅ¹1³¬¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖONEW 2ND ALBUM 'PERCENT' POP-UP STORE¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£¿·¶Ê¡ØANIMALS¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7·î11Æü¡Á8·î10Æü¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ëÃÏ²¼Å´3¹æÀþ¤Î¼ÖÎ¾1ÊÔÀ®¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹¹ð¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥ª¥ó¥æ¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERCENT¡Ù¤Ï¡¢7·î15Æü18»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë