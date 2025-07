ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』の30周年をお祝いするスペシャルなカフェ「トイ・ストーリー」OH MY CAFEが期間限定オープン!

これまでの『トイ・ストーリー』の歴史を振り返るメニューの数々や、にぎやかで楽しいスペシャルグッズが展開されます☆

ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」OH MY CAFE

スケジュール:

東京/表参道:OH MY CAFE開催期間:2025年7月25日(金)〜9月15日(月・祝)所在地:東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階大阪/心斎橋:Collabo_Index心斎橋開催期間:2025年7月25日(金)〜9月15日(月・祝)所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階愛知/名古屋:BOX cafe&spaceグローバルゲート2号店開催期間:2025年8月7日(木)〜9月21日(日)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

予約方法:2025年7月11日(金) 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

「トイ・ストーリー」OH MY CAFE:https://toy2025.ohmycafe.jp

おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描くエンターテイメント作品『トイ・ストーリー』

世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらしました。

広い世代に愛されているディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』は、これまで映画公開されてからシリーズ第4作までが公開されている人気作品です。

今回、“『トイ・ストーリー』30周年アニバーサリーカフェ“をコンセプトにした、子どもも大人もその世界観にどっぷり浸り、みんなで食べて遊んで思いっきり楽しめるスペシャルなカフェがオープンします☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルうちわ」

事前予約者限定のカフェ利用特典として「オリジナルうちわ」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全5種からいずれか1種がランダムでプレゼントされます。

カフェグッズ購入特典「オリジナルショッパー」

カフェグッズ購入特典としてプレゼントされる「オリジナルショッパー」

物販コーナーで税込み3,850円以上購入された方に、1会計につき1枚プレゼントされます。

※無くなり次第終了

「トイ・ストーリー」OH MY CAFE メニュー

メニューは、これまでの『トイ・ストーリー』の歴史を振り返るメニューの数々をラインナップ。

『トイ・ストーリー1』作中ラストのクライマックスシーン、『トイ・ストーリー2』作中で「ウッディ」が「ジェシー」と初めて会うシーン、『トイ・ストーリー3』から「ロッツォ」の焼却炉シーンをイメージしたプレートメニューなどが用意されます。

さらに『トイ・ストーリー4』の世界観を詰め込んだ紅茶セット、『トイ・ストーリー1』でエイリアンが登場したUFOキャッチャーをイメージしたメニューも展開。

人気キャラクターたちをイメージしたドリンクや、スペシャル企画として、前期、後期で期間限定のフードメニューやテイクアウトドリンクなども登場します。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

グランド(通期)メニュー:<トイ・ストーリー>To infinity and beyond!ハヤシライスプレート

価格:2,090円(税込)

『トイ・ストーリー』のラストシーンをイメージしたハヤシライスプレート。

『トイ・ストーリー』のロゴが入った、フォトジェニックなメニューです。

グランド(通期)メニュー:<トイ・ストーリー2>レコード風サンドウィッチプレート

価格:2,090円(税込)

『トイ・ストーリー2』のロゴ入りフードもついた「<トイ・ストーリー2>レコード風サンドウィッチプレート」

レコードの上を走る「ウッディ」「ジェシー」「ブルズアイ」のシーンをイメージしたサンドウィッチプレートです。

グランド(通期)メニュー:<トイ・ストーリー3>裏切りのトマトグラタンプレート

価格:2,090円(税込)

『トイ・ストーリー3』の世界観が楽しめる「<トイ・ストーリー3>裏切りのトマトグラタンプレート」

焼却炉の「ロッツォ」をイメージしたトマトグラタンプレートです。

グランド(通期)メニュー:<トイ・ストーリー4>アンティークなパンケーキ&ティーセット

価格:1,890円(税込)

ぶら下がったフォーキーがかわいいティーポットがセットになった「<トイ・ストーリー4>アンティークなパンケーキ&ティーセット」

アンティークショップにいる「ギャビー・ギャビー」と「ベンソン」をイメージしたパンケーキプレートです。

グランド(通期)メニュー:<エイリアン>ゼリーパフェ

価格:1,490円(税込)

クレーンゲームの中に入った「エイリアン」をイメージしたパフェ。

フルーツをたっぷり盛り込んだ、カラフルなグラスデザートです。

グランド(通期)メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース

価格:1,090円(税込)

「ウッディ」をイメージしたミックスフルーツジュース。

オレンジ&リンゴジュースベースにバナナといちごの果肉が入ったジュースです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース

価格:1,090円(税込)

「バズ・ライトイヤー」をイメージしたホワイトグレープジュース。

キウイ、ブルーベリーの果肉が入った白ぶどうジュースです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:<レックス>メロンスムージー

価格:990円(税込)

「レックス」をイメージしたメロンスムージー。

メロン味に仕上げられたミルクスムージーです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:<ハム>ピンクミルク

価格:990円(税込)

「ハム」をイメージしたピンクミルク。

ピーチ風味に仕上げられたミルクドリンクです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:<スリンキー・ドッグ>アイスココア

価格:990円(税込)

「スリンキー・ドッグ」をイメージしたアイスココア。

「スリンキー・ドッグ」をプリントしたグラスで提供されます。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

価格:690円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるホットドリンク。

カフェインレスのホットコーヒーや

デカフェのホットティー、

ホットミルクがオーダーできます。

※マグカップは持ち帰れません

グランド(通期)メニュー:オレンジジュース/アイスティー/アイスコーヒー

価格:990円(税込)

オリジナルカップで提供されるオレンジジュース、アイスティー、アイスコーヒー。

「トイ・ストーリー」シリーズに登場するおもちゃたちが30周年のロゴと共に描かれています。

※カップは持ち帰ることができます

※店内・テイクアウトどちらでも飲食できます

※テイクアウトの営業時間12:00〜18:00です

期間限定メニュー 前期:<シド>真っ黒キーマカレー

価格:1,990円(税込)

提供期間:

東京:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

大阪:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

名古屋:2025年8月7日(木)〜8月28日(木)

「アンディ」の隣の家に住む少年「シド・フィリップス」をイメージしたインパクト抜群のキーマカレー。

ミュータント・トイたちのひとりである「ベビーフェイス」の最中付きです。

期間限定メニュー 前期:<ミスター・ポテトヘッド>大変!?冷製ポテトスープ

価格:1,290円(税込)

提供期間:

東京:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

大阪:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

名古屋:2025年8月7日(木)〜8月28日(木)

カフェ開催期間の前期限定で提供される「<ミスター・ポテトヘッド>大変!?冷製ポテトスープ」

顔のパーツが外れてしまって大慌てな「ミスター・ポテトヘッド」をイメージした冷製ポテトスープです。

期間限定メニュー 後期:<ダッキー&バニー>フルーツサンド

価格:1,890円(税込)

提供期間:

東京:2025年8月22日(金)〜9月15日(月・祝)

大阪:2025年8月22日(金)〜9月15日(月・祝)

名古屋:2025年8月29日(金)〜9月21日(日)

カフェの後期メニューとして登場する「<ダッキー&バニー>フルーツサンド」

いつも一緒な毒舌コンビの「ダッキー」と「バニー」をイメージしたフルーツサンドです。

期間限定メニュー 後期:<バターカップ>バター風味ミルクセーキ

価格:1,290円(税込)

提供期間:

東京:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

大阪:2025年7月25日(金)〜8月21日(木)

名古屋:2025年8月7日(木)〜8月28日(木)

「バターカップ」をイメージしたバター風味のミルクセーキ。

「バターカップ」のハート模様をイメージしたいちご付き☆

スーベニア

対象のメニューを注文し、追加料金を支払うことで購入することができるスーベニア。

ストローチャームやマグカップ、アクリルコースター、白雲石コースターの4種類が販売されます。

ストローチャーム

価格:対象メニュー+660円(税込)

種類:ランダム10種

購入制限:1メニューにつき10点まで

対象メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース/<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース/<レックス>メロンスムージー/<ハム>ピンクミルク/<スリンキー・ドッグ>アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

対象のドリンクとセットで購入することができるストローチャーム。

全10種の中からいずれか1つが提供されます。

マグカップ

価格:対象メニュー+2,200円(税込)

購入制限:1メニューにつき1点まで

対象メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース/<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース/<レックス>メロンスムージー/<ハム>ピンクミルク/<スリンキー・ドッグ>アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

「ジェシー」を主役にしたマグカップは、対象のドリンクとセットで購入可能。

反面には仲良く寄り添う「ブルズアイ」の姿も☆

グラス

価格:対象メニュー+2,200円(税込)

※対象メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース/<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース/<レックス>メロンスムージー/<ハム>ピンクミルク/<スリンキー・ドッグ>アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

購入制限:1メニューにつき1点まで

カフェのロゴが入ったおしゃれなグラスもスーベニアに登場。

「アンディ」の部屋をイメージさせる雲のアートがアクセントになっています。

アクリルコースター

価格:990円(税込)

種類:ランダム8種

対象メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース/<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース/<レックス>メロンスムージー/<ハム>ピンクミルク/<スリンキー・ドッグ>アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

購入制限:1メニューにつき8点まで

対象のドリンクとセットで購入できるアクリルコースターは、全部で8種類。

フォトフレーム風のデザインを使用した、おしゃれな雑貨です。

白雲石コースター

価格:1,320円(税込)

対象メニュー:<ウッディ>ミックスフルーツジュース/<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース/<レックス>メロンスムージー/<ハム>ピンクミルク/<スリンキー・ドッグ>アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

購入制限:1メニューにつき1点まで

30周年のロゴを大きくレイアウトした白雲石コースター。

ティータイムをおもちゃたちが華やかに彩ってくれます。

オリジナルグッズ

「トイ・ストーリー」OH MY CAFE限定のオリジナルグッズを販売。

その他、ワクワク感がたまらないランダムグッズや

おしゃれなファッション雑貨

物語の名場面を切り取ったグッズなどがラインナップされます。

※通信販売も実施されます

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム9種

カセットテープ風のデザインが施されたアクリルキーホルダー。

開封するまでのドキドキ感が楽しめる、ランダム仕様のグッズです。

ステッカーA/ステッカーB

価格:605円(税込)

種類:ランダム10種

物語のワンシーンに30周年ロゴやハンドタッチ風のデザインが施されたステッカー。

Aタイプ、Bタイプそれぞれ10種類のデザインがランダムに入っています。

額縁マグネット

価格:1,045円(税込)

種類:ランダム8種

インテリアとしても大活躍してくれるマグネット。

絵画のように楽しめる額縁アートが使用されています。

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム8種

バッグやキャップなどに付けて楽しめる缶バッジ。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちの思い出深いワンシーンが切り取られています。

カラビナチャーム

価格:各1,320円(税込)

種類:全4種

星形のカラビナがインパクト大なチャームもラインナップ。

「ウッディ&ジェシー」「ダッキー&バニー」など全4種類がラインナップされます。

カードホルダー

価格:1,650円(税込)

「エイリアン」たちを主役にしたカードホルダー。

”ピザ・プラネット”のロゴやオーダー票風デザインがポイントです。

ネックストラップ

価格:1,650円(税込)

「ウッディ」「ジェシー」「ブルズアイ」の仲良しトリオをプリントしたネックストラップ。

サイン風に描かれたキャラクターたちのサインにも注目です。

巾着

価格:各1,540円(税込)

種類:全3種

小物入れとしても大活躍してくれる巾着は全部で3種類。

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されています。

エコバッグ

価格:2,750円(税込)

「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合したエコバッグ。

裏面にレイアウトされたアイコンのパターン柄もおしゃれ☆

バスタオル

価格:4,400円(税込)

存在感あるサイズに仕上げられたバスタオル。

「トイ・ストーリー」作品に登場する個性豊かなおもちゃたちがたっぷりプリントされています。

『トイ・ストーリー』の30周年を振り返り、思い出を語り合いながら、特別な楽しい時間を過ごせるカフェ。

2025年7月25日からの東京・表参道を皮切りに大阪・愛知で順次開催される「トイ・ストーリー」OH MY CAFEの紹介でした☆

©Disney/Pixar ©Just Play,LLC

Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.

©Hasbro. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合があります

