【モデルプレス=2025/07/11】ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が10日、公式サイトを更新。新メンバーの加入を発表した。公式サイトでは「SAY MY NAME今後の活動に関するご案内」とつづり、「本日よりSAY MY NAMEは、これまでの7人組から8人組体制となり、新たに『SHUIE(シュイ)』がチームに合流することとなりました」と報告。

「新しい体制を迎えるにあたり、ファンの皆さまが抱かれるさまざまなお気持ちに、私たちも深く共感しています。だからこそ、これまで以上に真摯な姿勢で皆さまに向き合いながら、SAY MY NAMEらしいアイデンティティとチームワークを大切にしてまいります」とファンへ寄り添い、これからもSAY MY NAMEの歩みを温かく見守っていただき、変わらぬご声援を賜れますと幸いです」と伝えた。9日に公式Xにて投稿された動画では、8つにカットされたホールケーキを取り分ける手が写っており、パープルの星がデコレーションされたケーキを取ったのは誰なのかと話題となっていた。同グループは、東方神起出身のJAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、2024年10月16日にデビュー。AKB48/IZ*ONE出身のHITOMI(本田仁美)がリーダーを務めることでも注目されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】