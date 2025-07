ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」第1弾のラインナップ。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」の第1弾が発売!

日本マクドナルド株式会社は、マクドナルドの子ども向けセットメニュー「ハッピーセット」のおもちゃとしてテレビアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』に登場する変形ロボットのおもちゃが付属する、ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」の第1弾を2025年7月11日(金)に発売した。

おもちゃのラインナップは、販売期間によって第1弾~第3弾までの3パターンが用意されている。第1弾(販売期間:7月11日~17日)に3種類、第2弾(販売期間:7月18日~7月24日)に3種類、第3弾(販売期間:7月25日~)では、第1弾と第2弾で登場した全6種類が展開。ハッピーセットを注文すると、その期間にラインナップされているおもちゃからランダムでどれか1つが付属される。

第1弾はGT-Rパトカー、モリタ消防車などがラインナップ!

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」は、パトロールカーや消防車などの「はたらく乗り物」が、得意な仕事を活かして街を守るジョブレイバー(ロボット)に変形。乗り物として動かしたり、変形させたロボットで遊んだりできるおもちゃである。街で見かける「はたらく乗り物」が変形ロボットになって、平和を守るストーリーを想像しながらごっこ遊びに花を咲かせられる。

それでは、第1弾(7月11日~7月17日まで)には、どんな種類のおもちゃが用意されているのか見てみよう。

ポリスブレイバー 日産・NISSAN GT-R パトロールカー

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」ポリスブレイバー 日産・NISSAN GT-R パトロールカー。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」ポリスブレイバー 日産・NISSAN GT-R パトロールカー(変形後)。

日産・GT-Rをベースにしたパトロールカーがモチーフになった変形ロボットのおもちゃ。手で押して前後に走らせたり、変形させて「ポリスブレイバー」のロボットとして遊ぶことができる。変形は、フロント部分を90度下に曲げることで頭が、サイドドアの部分を展開することで腕が現れる仕様となっている。

ポリスブレイバーは日産・GT-Rに搭載されたV6ツインターボエンジンを動力とし、スピードを活かした戦闘を得意とするロボット。機動力を活かして操作に貢献する。

ファイヤブレイバー モリタ・多目的消防ポンプ自動車 MVF

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」ファイヤブレイバー モリタ・多目的消防ポンプ自動車 MVF。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」ファイヤブレイバー モリタ・多目的消防ポンプ自動車 MVF(変形後)。

モリタが製作するブーム付き多目的消防ポンプ自動車をモチーフにした変形ロボットのおもちゃ。MVFとは、MORITA VARIOUS FIGHTER の略で、この1台で消火、救助、資機材収納という、さまざまな役割を持つことを示している。手で押して前後に走らせたり、変形させて「ファイヤブレイバー」のロボットとして遊ぶことができる。

変形は、フロント部分を90度下に曲げることで頭が、サイドドアの部分を展開することで腕が現れる仕様となっている。

ファイヤブレイバーは、消火・救助・資機材収納というMVFの特徴を活かして、あらゆる火災現場で活躍するロボット。背中の「レスキューブーム」や消火用の「C.Oカノン」が現場活動で役立つアイテムとして搭載されている。

スカイブレイバー ANA・ジェット旅客機

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」スカイブレイバー ANA・ジェット旅客機。(c) ANA

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」スカイブレイバー ANA・ジェット旅客機(変形後)。(c) ANA

ANAのジェット旅客機をモチーフにした変形ロボットのおもちゃ。手で押して前後に走らせたり、変形させて「スカイブレイバー」のロボットとして遊ぶことができる。

変形は、機首と尾翼を90度折り曲げることで頭と足が現れる仕様となっている。

スカイブレイバーは、普段は旅客機として乗客を輸送しているが、有事の際には、空港施設や空の安全を守るために特装合体するロボット。

梱包はオリジナルパッケージ。

第2弾は翌週7月18日から!

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」第2弾のラインナップ。

第2弾は7月18日(金)~7月24日(木)に販売され、第1弾とは違った3種がラインナップされる。こちらもどんな変形ロボットが登場するのか注目だ。

<第2弾を含む全種類の解説はこちら>

ハッピーセット「ハローキティ」は夏がテーマ

7月11日からはじまるハッピーセットは「ジョブレイバー」と「ハローキティ」とのコラボ。

また、ハッピーセット「トミカ」の販売と同期間において、ハッピーセット「ハローキティ」の販売も行われる。こちらは「夏」をテーマにしたおもちゃで、サーフボード型アイスメーカーやサマードリンクカップ、風鈴型のスプーン&フォークなどが付属される。

その他、スマートフォンで遊べる「ハローキティのハッピースイカゲーム」も7月11日(金)5:00~8月10日(日)23:59までの期間限定で登場。フルーツを成長させて、スイカを作りながらハイスコアを目指す「スイカゲーム®」とのコラボレーションによって、特別デザインのスイカキティを作るゲームに挑戦できる。

ハッピーセットは、今や子どもから大人までが楽しめる、魅力的なおもちゃが人気となっている。ハッピーセットを買って何がでるのかワクワクしながら、美味しいご飯の時間を楽しんでもらいたい。

INFORMATION

マクドナルド公式サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/

©TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449

© 2021 Aladdin X Inc. スイカゲーム®は Aladdin X 株式会社の登録商標です。