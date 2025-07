ロックバンド「TUBE」が11日、公式サイトを更新。デビュー40周年を記念したツアーグッズに誤植があったとして、交換対応を発表した。

誤植が発覚したのは、厚木会場・高知会場・松山会場で販売するペナントキーホルダー。6日の神奈川・厚木公演は既に終了しており、高知公演は12日、松山公演は13日に予定されている。

公式サイトで「40th. Anniversary Tour『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』オフィシャルグッズで販売中のペナントキーホルダーにおいて、厚木会場・高知会場・松山会場3公演分の製品に誤植が発見されました」と報告した。

この事態を受け、「厚木会場にて該当の商品をご購入のお客様及び高知会場・松山会場にてご購入をご検討されていた皆様には大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪。

「つきましては、上記3会場にてご購入頂きました当該商品に限り交換対応をとらせて頂きます。ご希望のお客様には大変お手数をおかけしますが、下記交換手順に従い商品のご返送をお願い致します」とし、「該当商品をお求めのお客様には、改めまして心より深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪。宅配便等を利用した交換対応を行うと発表した。交換は8月18日まで受け付ける。