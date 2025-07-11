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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。

現在、一度の充電で11日間稼働し運動・睡眠などのデータを継続的にトラッキングできるGARMIN（ガーミン）の「vívoactive 5」や、薄型軽量でつけ心地が快適なHUAWEI（ファーウェイ）の「Band 10 Aluminum Edition」など、スマートウォッチがお得に登場しています。

健康やフィットネスの目標達成をサポート。ガーミンのスマートウォッチ「vívoactive 5」が23％オフ！

GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 Black/Slate フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】 30,600円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

ソーラー充電可能なGPSウォッチが41％オフなど、ガーミンのランニングウォッチやスマートウォッチがセール特価に！

ガーミン(GARMIN) GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Music Black 【日本正規品】 48,800円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

GARMIN(ガーミン) スマートウォッチ GPS Venu 2 Black/Slate【日本正規品】 010-02430-61 小 33,800円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

ガーミン(GARMIN) fenix 7X Pro Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray/Black ソーラー充電可能 マルチスポーツGPSウォッチ 【日本正規品】心電図(ECG)アプリ対応モデル 81,500円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

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薄型軽量のスマートバンドからゴルフナビ機能搭載モデルまで、HUAWEIのスマートウォッチが最大50％オフ！

HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック 6,455円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

HUAWEI Band 9 スマートウォッチ フルオロエラストマー素材ベルト 高精度健康モニタリング 自動輝度調整 1.47インチAMOLEDディスプレイ 超狭ベゼル 薄型軽量 9軸センサー 睡眠中呼吸乱れ検知 急速充電 最長2週間持続バッテリー バンド交換可能 各種通知機能 100種類のワークアウトモード iOS/Android対応 ブラック 4,291円 （50％オフ） Amazonで見る PR PR

HUAWEI WATCH FIT 3 スマートウォッチ 薄さ9.9mmアルミ合金ボディ 大画面1.82インチAMOLEDディスプレイ 軽量本体26g GPS搭載 カロリー管理と健康管理 高精度な睡眠測定 自動輝度調整 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック 12,773円 （47％オフ） Amazonで見る PR PR

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 3Dコースマップ 心電図（ECG）高度なランニングサポート 睡眠時呼吸乱れ検知 等高線・オフラインマップ ルートナビGPXファイル対応 高硬度チタニウムとサファイアガラス 14日間バッテリー iOS/Android メーカ保証1年追加 ブラック 34,793円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

HUAWEI WATCH GT 5 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 高精度GPS内蔵 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 スポーツ用 最長14日間持続バッテリー iOS/Android対応 ブラック 24,113円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

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40％オフも。高コスパのXiaomiのスマートウォッチがプライムデーでよりお得な価格で登場！

Xiaomi Smart Band 9 スマートウォッチ 21日間連続使用 ディスプレイ輝度強化 環境光センサー搭載 クイックリリース構造 150種類スポーツモード スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 アークティックブルー 4,880円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 5 2.07インチ有機EL 24日間連続稼働 Bluetooth 通話対応 GPS内蔵 24時間ヘルスモニタリング ベゼルレスディスプレイデザイン オブシディアンブラック 12,022円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 5 Lite 1.96インチ有機ELディスプレイ 18日間バッテリー持続 GNSS内蔵 Bluetooth 通話対応 Alexa対応 ブラック 5,420円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 3 Active Bluetooth 5.3 通話・着信通知 1.83インチ大画面 100種類スポーツモード 健康管理 アプリ通知 音楽再生 心拍数 睡眠 ストレス iPhone Android 対応 ブラック 2,980円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2025年7月11日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:「Amazonプライムデー」