PLANT-3清水店に７月12日(土) OPEN！Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)

Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)

所在地 :福井県福井市三留町21号4番地

営業時間:年中無休 8:00〜21:30

PLANTは、新コンセプトインショップ「Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店にて2025年7月12日(土)にオープンします。

「Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)」は、料理や食事を楽しむライフスタイルシーン“カジュアルテーブルウエア”“モダンテーブルウエア”“カジュアルキッチン”“シェフズキッチン”を4つのテーブルで提案します。

それぞれのテーマにそったキッチン用品や食器などを取り揃え、ゆっくりとお買い物を楽しめる特別な場所です。

新たにセレクトしたアイテムに加え、書籍や食品・ギフトなどライフスタイル提案も行い、新しい世界観を体感できるコンセプトインショップです。

【インショップイメージ】

“カジュアルテーブルウエア”

休日のブランチや、お洒落なカフェでゆったりと過ごす時間をイメージしました。

ナチュラルテイストやカラフルな洋食器、カトラリー・テーブルリネンなどのアイテムを揃えて、明るく彩のある食卓を提案します。

“モダンテーブルウエア”

食卓がモダンな和食器でより素敵になり、毎日の食事を楽しむ提案です。

和食器・箸・茶器、暮らしを豊かにする実用性と美しさを兼ね備えたうつわや道具を取り揃えます。

“カジュアルキッチン”

毎日のお料理の時間がもっと楽しくなる、実用的でデザインもかわいいキッチンアイテムを揃えます。

天然素材やカラフルで使いやすい調理道具やキッチン小物が、白いモザイクタイルに映えます。

きっと、お気に入りが見つかります。

“シェフズキッチン”

まるでフレンチの厨房に入ったような空間をイメージしたガスコンロとシンクを配したキッチンテーブル。

実用的で無駄を省いたミニマルな調理道具や、堅牢さと機能美を兼ね備えた業務用食器など、洗練された憧れのキッチンを提案します。

Quattro Kitchen

