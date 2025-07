ジャングルは、「おらぁグズラだど」より、のんきで優しい怪獣「グズラ」のソフビフィギュアを発売します。

ジャングル「おらぁグズラだど」グズラ ソフビフィギュア

■仕様 :塗装済完成品フィギュア

■発売日 :2025年12月発売予定

■価格 :参考価格 16,500円(税込)

■対象年齢 :15才以上

■商品サイズ:全高約140mm

■素材 :PVC

■生産国 :日本

ジャングルは、「おらぁグズラだど」より、のんきで優しい怪獣「グズラ」のソフビフィギュアを発売。

2025年11月にイタリア・ルッカコミックス2025にて先行販売、同年12月にジャングル各店店頭、公式オンラインショップのみで発売予定。

ジャングル販売予約受付は2025年7月11日(金)より開始。

※開発中の商品画像につき、実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は、個々に多少の差異があります。

(C)タツノコプロ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post のんきで優しい怪獣を再現!ジャングル「おらぁグズラだど」グズラ ソフビフィギュア appeared first on Dtimes.