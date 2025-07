後入れかやくとしてサクサクとしたソースカツを採用！PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば

PLANTは、2024年3月の北陸新幹線の福井・敦賀開業を記念に発売した「PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」を2025年7月18日より数量限定で再販売します。

PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば

販売価格:1個 税抜き198円(税込み213円)

3個セット(特別パッケージ入り) 税抜き600円(税込み648円)

販売店舗:SUPER CENTER PLANT 全23店舗

※東京・銀座にある福井県のアンテナショップ

「ふくい食の國291」をはじめ、福井県内のパーキングエリア、道の駅などでも販売を予定しています

「PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」は、福井を代表するソウルフード『ソースカツ丼』発祥の老舗洋食店 ヨーロッパ軒が監修。

ヨーロッパ軒様で代々受け継がれる甘みと酸味を秘伝の黄金比と香辛料でバランスよく仕上げたドイツ仕込みのウスターソースを、まるか食品が再現した商品。

自宅用だけではなく、見た目も楽しく手土産・贈り物にもおすすめの特別パッケージ3個セットも用意されています☆

特徴

この商品は、ヨーロッパ軒総本店監修のもと、秘伝の特製ソースを再現するため、試作を重ねた商品です。

後入れかやくとしてサクサクとしたソースカツを採用。

あと乗せの「カツ」と一緒に自慢のソースを絡めれば、本場のソースカツ丼風の焼きそばが味わえます。

(通常のペヤングソースやきそばに入っているキャベツはあえて加えておりません)商品のパッケージデザインはヨーロッパ軒特製カツ丼ソースのボトルをイメージして制作されました。

