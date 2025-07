DCドラマ「ピースメイカー」待望の新章「ピースメイカー シーズン2」が、2025年8月22日よりにて国内独占配信となることがわかった。ティザー映像が届けられている。



2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』より初登場した“過激派ヒーロー”ピースメイカーの活躍を描くスピンオフシリーズ。DCユニバースは現在、7月11日公開の映画『スーパーマン』と共に新ユニバースに移行しているが、本シリーズは旧シリーズから例外的に継続するシリーズ。ジェームズ・ガン監督が異なるユニバースをいかに繋ぐのかに注目だ。

ティザー映像には、映画『スーパーマン』に登場するホークガールとグリーン・ランタンの姿が。映画とクロスオーバーする内容にファンの間では早くも話題沸騰となっている。

シーズン1は映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』の続きから始まり、「スターフィッシュ計画」での瀕死の重傷から奇跡の復活を遂げたピースメイカーが、エミリア、エコノモス、アデバヨらとともに新たな任務「バタフライ計画」に巻き込まれた。無慈悲な殺人兵器として暗躍してきたピースメイカーが新たな仲間と協力しながら「真の平和」に向き合っていく様子を笑いとアクション、予想外の感動で描いた。

シーズン2では、タスクフォースX解散後のピースメイカーと「イレブン・ストリート・キッズ」の仲間たちのその後が描かれる。さらに、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でピースメイカーが暗殺したリック・フラッグの父、リック・フラッグ・シニアが登場し、波乱の展開を迎える。

ドラマ『ピースメイカー シーズン2』は、2025年8月22日(金)よりU-NEXTにて第1話独占配信スタート。以降毎週金曜週次配信。