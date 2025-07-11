【七夕賞】トップハンデ５８・５キロのシリウスコルトは５枠８番 ドゥラドーレスは大外１５番 枠順確定
◆第６１回七夕賞・Ｇ３（７月１３日、福島競馬場・芝２０００メートル）
枠順が７月１１日、発表された。前走の新潟大賞典を制し、トップハンデ５８・５キロを背負うシリウスコルト（牡４歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）は５枠８番となった。
エプソムＣで２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は大外の８枠１５番、前走でオープン勝ちのシルトホルン（牡５歳、美浦・新開幸一厩舎、父スクリーンヒーロー）は７枠１２番に入った。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、ハンデ＝キログラム）。
（１）ドラゴンヘッド 牡５ 横山 琉人 ５２
（２）コスモフリーゲン 牡５ 柴田 大知 ５６
（３）ダンテスヴュー 牡６ 内田 博幸 ５４
（４）マテンロウオリオン 牡６ 横山 典弘 ５６
（５）リフレーミング 牡７ ミルコ・デムーロ ５８
（６）ギャラクシーナイト 牡６ 菊沢 一樹 ５５
（７）オニャンコポン セン６ 菅原 明良 ５５
（８）シリウスコルト 牡４ 古川 吉洋 ５８・５
（９）ニシノレヴナント セン５ 田辺 裕信 ５５
（１０）ショウナンマグマ 牡６ 三浦 皇成 ５６
（１１）パラレルヴィジョン 牡６ 津村 明秀 ５７・５
（１２）シルトホルン 牡５ 大野 拓弥 ５７
（１３）セブンマジシャン 牡５ 丸山 元気 ５４
（１４）バラジ セン６ 荻野 極 ５６
（１５）ドゥラドーレス 牡６ 戸崎 圭太 ５７・５