【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】 放送開始日:7月3日より毎週木曜21時54分~ 放送場所:YouTube、TOKYO MX

アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」第2話「誤発進」がYouTubeにて7月10日21時54分に公開された。

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」は、2022年2月に公開されたアニメ「ミルキー☆ハイウェイ」の続編作品。前作にて銀河道路交通法違反で逮捕されてしまった強化人間のチハルとサイボーグのマキナが、惑星間走行列車・通称ミルキー☆サブウェイの清掃作業を課せられることとなる。

第2話では、服役プログラムとして列車の清掃作業をすることになったチハルとマキナのストーリーが展開される。

また、公式XではYouTubeチャンネル者数10万人突破を記念してチハルとマキナのSNS用アイコンが配布されている。

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。

同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。

簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める"ミルキー☆サブウェイ"! 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう!

意図なし! 主義なし! 主張なし!

ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!

【第1話「出発進行」あらすじ】

【第2話「誤発進」あらすじ】

服役プログラムとして列車の清掃作業をすることになったチハルとマキナ。同じプログラムに参加するチハルとマキナ以外の4人も渋々列車に乗り込むが…。

(C)1977 WATANABE MUSIC PUBLISHING CO., LTD.