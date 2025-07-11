各電子書店で「Infini-T Force 未来の描線」の連載10周年を記念するセールが実施！1～5巻が10円、6～9巻が半額に！
【「Infini-T Force 未来の描線」10円セール】 実施期間：7月11日～7月24日
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Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、dブック、DMM.com、GooglePlayブックス、dアニメストア、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、モビぶっく、music.jp(comic)、よむるん、honto、auブックパス、Reader Storeyodobashi.com（敬称略）
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ヒーローズは、マンガ「Infini-T Force 未来の描線」のセールを各電子書店で開催する。期間は7月11日から7月24日まで。
「Infini-T Force 未来の描線」は原作及び企画・タツノコプロ、脚本・小太刀右京氏（チーム・バレルロー）、漫画・江尻立真氏による作品。今回開催されるセールは本作が今年10周年を迎えることを記念するもので、対象電子書店で本作の1巻から5巻が10円、6巻から9巻が半額で購入できる。
参加書店一覧
Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、dブック、DMM.com、GooglePlayブックス、dアニメストア、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、モビぶっく、music.jp(comic)、よむるん、honto、auブックパス、Reader Storeyodobashi.com（敬称略）
※一部書店では実施期間が7月17日～7月24日になります。
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