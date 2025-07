【PlayStation5 “Ghost of Yotei”ゴールド リミテッドエディション】 10月2日 発売予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation5 “Ghost of Yotei”ゴールド リミテッドエディション」を10月2日に数量限定で発売する。予約受付の詳細などは後日公開される。

本製品には、ディスクドライブ搭載の限定版PS5本体、おそろいのデザインのDualSense ワイヤレスコントローラー、「Ghost of Yotei」スタンダードエディション(ダウンロード版)が同梱されている。さらに、発売日からゲーム内で使用できる特別な“面頬”や、篤と羊蹄六人衆のコンセプトアートをモチーフにした7つのPlayStation Networkアバターといった予約特典コンテンツも含まれている。

Sucker Punchのチームがソニー・インタラクティブエンタテエインメントのデザインチームと緊密に連携しながら仕上げたデザインとなっており、“篤(あつ)”の復讐の物語で旅することとなる架空の蝦夷地(現在の北海道)に着想を得ている。また、割れたり欠けたりした陶器を漆と金を使って修理する日本の伝統工芸“金継ぎ”からインスピレーションを受けているという。

タッチパッドに篤のシルエットが描かれた、本体とおそろいのデザインのDualSense ワイヤレスコントローラー

【Jason Connell氏コメント(Sucker Punch クリエイティブディレクター)】

このデザインのインスピレーションは、ゲームの中核をなす要素のひとつである“探索”に対する深いこだわりから生まれました。篤が地図に手書きで描き込むアイコンや、怨霊の面頬に施された金継ぎ風の表現、そして篤の墨絵を思い起こさせる筆遣いで仕上げられています。PS5本体の中央には、全体をまとめる存在としてそびえ立つ羊蹄山が配置されており、DualSense ワイヤレスコントローラーには篤の姿が印象的にあしらわれています。これらの要素は、本体とコントローラーの両方のデザインに丁寧に織り込まれています。

周辺機器販売情報

現行型PS5およびPS5 Pro用の「“Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション」の本体カバーが、全国のPlayStation取扱店およびECサイトで10月2日に数量限定にて販売される。どちらの本体カバーにも、「PlayStation5 “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション」に含まれているのと同じ、金継ぎからインスピレーションを得たデザインとメーカーの刻印があしらわれている。

また、「DualSense ワイヤレスコントローラー “Ghost of Yotei” ブラック リミテッドエディション」も登場。「DualSense ワイヤレスコントローラー “Ghost of Yotei”」は、「ゴールド リミテッドエディション」および「ブラック リミテッドエディション」の両デザインとも、単体で購入することができる。

「DualSense ワイヤレスコントローラー “Ghost of Yotei” ブラック リミテッドエディション」

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yotei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.