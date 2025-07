四天王寺大学みらい科学教育推進室は、令和7年7月26日(土)に、ゴールドラットジャパンとの共催により小中学生を対象とした自由研究おうえん講座『ペーパータワーに挑戦』を開催します。

四天王寺大学みらい科学教育推進室 夏休みの自由研究おうえん講座『ペーパータワーに挑戦』

日時 : 令和7年7月26日(土)9:30〜12:30

場所 : 四天王寺大学9号館(看護棟)

参加対象: 小学3年生〜中学生(保護者同伴歓迎)

参加費 : 無料(無料駐車場有)

参加定員: 30名(先着順)

申込締切:7月24日(木)

持ち物 : 筆記用具、飲み物

主催 : 四天王寺大学みらい科学教育推進室

共催 : 子どもイノベーター塾(ゴールドラットジャパン)

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、令和7年7月26日(土)に、ゴールドラットジャパンとの共催により小中学生を対象とした自由研究おうえん講座『ペーパータワーに挑戦』を開催。

ゴールドラットジャパンが運営する子どもイノベーター塾は、思考のためのツールを使い子どもの考える力を育てる塾です。

この講座は、紙だけを使ってどこまで高くタワーを積み上げられるかという課題を通じて、子どもたちの創造性、問題解決能力、そしてコミュニケーション能力を楽しく引き出すことを目指します。

ペーパータワーを作る過程で、子どもたちは、「どうすればうまくいくか?」を考えるプロセスを体験。

考え方を整理する道具を使って順序だてて考える力を養い、制作における成功した理由や失敗した部分を分析することで、問題解決能力を高めることにも挑戦します。

