三田悠貴は、1998年岐阜県生まれ。祖父のお下がりの軽トラが愛車の彼女は、1st写真集「み・た・い?」(ワン・パブリッシング)が発売中。活動の詳細は、インスタInstagram(@mitachan_y)やX(@mitachan_y)で発信している。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集。ハウススタジオを舞台に、庭、ソファ、ベッドルームといった身近なスペースを活用したグラビアカットが収録されている。グラビアン魂というコーナー上、肉体美を追求したカットが豊富で、“珠玉のGカップ”を誇る三田の柔らかボディが堪能できる。

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 三田悠貴「大きくて柔らかい」』

好評発売中

提供:週刊SPA!編集部 撮影:唐木貴央 ヘアメイク:新井祐美子 スタイリング:八杉直美

販売リンク:https://amzn.to/4lJeOR0

