小柳ゆきのデビュー25周年を記念して、タイムレスな名曲をオーケストラで再現したセルフカバーアルバム『Orchestra』が2025年8月8日にリリースされる。 本作アルバムでは長年ファンに親しまれている名曲を、6名の編曲家が時代を超えて彩り豊かに再構築。オーケストラと共に数々のライブを行ってきた小柳ゆきのクラシックアレンジを聴くことができる初のアルバムになった。 また、収録曲から先立ってデビュー曲「あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜」が7月25日(金)よりiTunes/Apple Musicにて先行配信されることも決定した。 本作を携えたオーケストラ編成での<25th Anniversary Tour「Orchestra」>も開催が決定している。こちらではアルバム『Orchestra』の楽曲に加え、オーケストラ編成ならではのカバー楽曲の披露も予定されている。チケットは7月12日より東京公演(9月13日)の一般発売がスタート。 セルフカバーアルバム『Orchestra』 2025年8月8日発売 【限定盤】数量限定 CD2枚組 豪華BOX仕様 ¥17,000(税込) ボーナストラック4曲、instrumental入り、計20曲収録※anysee.jp限定サイン付きアクリルプレートの特典付き※販売はanysee.jp、小柳ゆきライブツアー会場・ファンクラブサイトのみ 【通常盤】CD2枚組 ¥4,400(税込) instrumental入り、計16曲収録 <収録曲>01 愛情/編曲:兼松 衆02 DEEP DEEP/編曲:秋田茉梨絵03 be alive/編曲:島 健04 remain〜心の鍵/編曲:兼松 衆05 サイドウェイ-並行世界-/編曲:Tak Miyazawa06 One in a million/編曲:Tak Miyazawa07 天球儀/編曲:森いづみ08 あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜/編曲:藤澤慶昌 <25th Anniversary Tour「Orchestra」> 【2025年】東京公演 9月13日(土) 北とぴあ さくらホール 16:00開場/17:00開演大阪公演 10月4日(土) エブノ泉の森ホール 16:15開場/17:00開演静岡公演 11月29日(土) 焼津文化会館 16:00開場/17:00開演京都公演 12月13日(土) 京都劇場 16:00開場/17:00開演 【2026年】愛知公演 2月28日(土) Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 16:00開場/17:00開演埼玉公演 3月14日(土) 埼玉会館 16:00開場/17:00開演大阪公演 4月11日(土) NHKホール大阪 16:00開場/17:00開演 関連リンク ◆Orchestra特設サイト◆小柳ゆき オフィシャルYouTube◆小柳ゆき オフィシャルX◆小柳ゆき オフィシャルInstagram

