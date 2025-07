YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第567回公開の詳細が発表となった。 今回は西野カナがTHE FIRST TAKEへ初登場。等身大の心情を歌ったラブソングで同世代の女性を中心に多くの共感を集めてきた彼女が、THE FIRST TAKEで代表曲「会いたくて 会いたくて」を披露する。 2010年のリリース以降500万ダウンロード、1.4億回ストリーミング再生を超える大ヒットを記録した本楽曲を、バンドメンバーを迎えたスペシャルラテンアレンジにて一発撮りパフォーマンスする予定だ。 さらに、7月11日(金)22時のプレミア公開1時間前の21時頃から公開直前まで、西野カナ Official YouTube Channelにて、過去のMV/ライブ映像を繋げたスペシャル映像がプレミア公開される。 ◆ ◆ ◆ ■西野カナ コメントすごいドキドキしました。「会いたくて 会いたくて」はリリースしてからもう何年も経っているんですけど、本当に大切に、2025年までいろんなシーンで歌わせてもらった曲なので、すごく思い出深いです。この曲で西野カナを知ってくれたっていう方もいっぱいいたらいいなと思います。すごく大事な曲です。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆西野カナ オフィシャルサイト◆西野カナ オフィシャルYouTube◆西野カナ オフィシャルX◆西野カナ オフィシャルInstagram◆西野カナ オフィシャルTikTok

