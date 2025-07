今年2月に活動を休止したフジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、7月9日(水)に開催した初めてのソロライブ<The Hole In The Wall>at EX THEATER ROPPONGIにて、avex内cutting edgeよりソロメジャーデビューすることを発表し、同時にソロプロジェクト「A-UN(読み:あうん)」を立ち上げ、ソロとして本格的に音楽活動を行っていくことを宣言した。 ◆ライブ写真 ソロプロジェクト「A-UN」とは、一聴すると違う2曲(2面性)だが、阿吽(あうん)の呼吸の如く、実は絶妙なバランスと呼吸でお互い息がピッタリな状態を表し、このプロジェクトで発表していく音楽は何か繋がっているような、そしてどこか対(2面性)になっているような作品をリリースしていくプロジェクト。“変わらない山内総一郎” “変わっていく山内総一郎” と、さまざまな音楽を発表していくとのこと。 そして「A-UN」プロジェクト第1弾として、7月16日(水)より毎週水曜日に新曲の一部を公開することと、7月18日(金)より毎週金曜日に生配信を行うことが決定した。 さらに10月22日(水)には、サントリーノンアルコール飲料 新WEB動画『好きな人と、好きな時に、乾杯。』篇に書き下ろした新曲「GOOD FELLOWS」と、事前に公開された新曲の中で1番多くの反応があった楽曲を同時配信リリースすることも発表された。 10月25日(土)には人見記念講堂にて自身2回目となるソロライブ<OCTOBER SONGS>も開催される。詳しくはオフィシャルサイトにて。 なお、7月9日(水)に開催された初ソロライブ「The Hole In The Wall」at EX THEATER ROPPONGIのアフタームービーも公開されている。

The post 山内総一郎、新プロジェクト「A-UN」始動。cutting edgeよりメジャーデビュー first appeared on BARKS.