北海道と本州を2つの航路で往復！津軽海峡フェリー「ぐるっと海割」

津軽海峡フェリーは、2025年7月14日から新商品「ぐるっと海割」の販売を開始します。

津軽海峡フェリー「ぐるっと海割」

乗船対象期間:2025年8月19日(火)〜2025年12月26日(金)ご乗船分まで

予約開始 :2025年7月14日(月) 午前9:00

対象航路 :室蘭〜青森航路、函館〜青森航路、函館〜大間航路

※北海道と本州を異なる2航路を使って往復をするお客様に限ります。

対象等級 :スタンダード限定

※等級の変更はできません。

販売価格 :片道料金(税込)

室蘭〜青森航路:普通車 15,000円/軽自動車 12,000円/

大人 2,500円/小人 1,250円

函館〜青森航路:普通車 12,000円/軽自動車 10,000円/

大人 1,500円/小人 750円

函館〜大間航路:普通車 11,000円/軽自動車 9,000円/

大人 1,500円/小人 750円

津軽海峡フェリーは、2025年7月14日から新商品「ぐるっと海割」の販売を開始。

3航路を運営しているフェリーを利用し、旅行の選択の幅をさらに広げられます。

往復で異なる航路を利用した際にお得に乗船できます。

【利用航路別往復合計料金(税込)】

<予約方法>

電話予約、WEB予約

※WEB予約は、往復ともに予約が取得可能な場合のみお取り扱いできます。

<利用条件>

(1) 北海道と本州を異なる2航路を使用して往復すること

※1往復+片道は適用外

(2) 6m未満の乗用車でご乗船の方

(3) ドライバーを含め8名まで(車の定員を超えてのご乗船はできません。

)

(4) スタンダード限定(等級変更不可)

(5) 事前予約・事前決済必須

※ご乗船の人数や航路によっては、他の割引商品を利用する方がお得となる場合があります。

※その他、キャンペーン商品を含め割引の重複はできません。

<利用方法>

(1) 乗船日を決めて予約取得

【電話予約】

コンビニ支払い:乗船の5日前までに予約受付

※お電話にて「ぐるっと海割」予約の旨をお伝えください。

※予約番号とお支払いに必要な番号をお伝えしますのでメモの用意をお願いします。

【WEB予約】

クレジットカード支払い:乗船の2日前までに予約受付

コンビニ支払い :乗船の5日前までに予約受付

※予約ページより「ぐるっと海割」で予約ください。

※その他のプランや割引で予約された場合は「ぐるっと海割」が適用になりませんのでご注意ください。

(2) 予約後、お支払い期限内までに料金をお支払いいただきます。

(3) ご乗船当日は、出航の40分前までに発券カウンターまたはスマートチェックインで乗船手続きをお願いします。

■予約に関するお問い合わせ【営業時間】9:00〜18:00

室蘭支店:0143-83-4080

函館支店:0138-43-4545

青森支店:017-766-4733

大間支店:0175-37-3111

